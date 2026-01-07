Incident grav şi suspiciuni de sabotaj la pârtia Bucovina din Câmpulung Moldovenesc, cu doar câteva zile înainte de deschiderea sezonului de schi. Cablurile de alimentare cu energie ale teleschiului au fost tăiate, iar sistemul de zăpadă artificială deteriorat intenţionat, spun administratorii domeniului schiabil.

Totul s-a întâmplat în partea superioară a pârtiei, cel mai probabil într-una dintre nopțile din weekendul trecut.

Cablurile de la trei panouri de alimentare cu tensiune a tunurilor de zăpadă artificială au fost tăiate. Mai mult au fost afectați senzorii de siguranță de la instalația de teleschii pe o distanță de aproximativ 250 de metri, precum și o parte din instalația de nocturnă.

Pagubele se ridică la câteva mii de euro, după cum au spus cei de la pârtie. De asemenea, administratorul crede că este vorba despre un sabotaj, pentru că acțiunea ar fi putut fi făcută de o persoană de specialitate, care ar fi putut să aibă cunoștințe despre astfel de instalații de teleschii.

Mai mult și pentru că se dorea deschiderea pârtiei de schi în acest weekend și astfel s-a încercat împiedicarea punerii în funcțiunea instalației de schi cât mai repede. S-a remediat deja instalația electrică, partea de siguranță a instalației, urmând să fie refăcută zilele acestea. A fost sesizată și poliția și s-a deschis un dosar penal.

Polițiștii urmează să stabilească cu exactitate cum s-a întâmplat totul și cine s-ar putea face vinovat de aceste distrugeri. Până atunci, cei care doresc să se bucure de zăpadă sunt așteptați cu sănile și asta pentru că la baza pârtiei este amenajată zona de sâniuși.

