Susţinătorii lui Georgescu s-au ales cu amenzi: 32 de sancţiuni în valoare de 38.000 lei

Jandarmeria Capitalei a aplicat 32 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 37.900 de lei, marţi şi miercuri, susţinătorilor lui Călin Georgescu sosiţi la sediul Arestului Central, pentru încălcări ale legii ce reglementează organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, având în vedere prezenţa unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central, jandarmii au dispus măsuri de ordine şi siguranţă publică pentru asigurarea unui climat de siguranţă, gestionarea fluxurilor de persoane şi menţinerea liberă a căilor de acces către obiectiv.

Miercuri, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Jandarmeria precizează faptul că manifestaţiile din datele de 29 şi 30 septembrie nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

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"În vederea desfăşurării fără riscuri în planul ordinii şi siguranţei publice a manifestaţiilor, subliniem importanţa existenţei unui dialog şi a unei bune colaborări între participanţi şi forţele de ordine. Facem precizarea că, la locul de desfăşurare, Jandarmeria Capitalei are echipe de dialog cu veste inscripţionate, de culoare albastră, care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanţii la această adunare publică", arată sursa citată.

Pentru siguranţa tuturor persoanelor prezente şi pentru prevenirea unor situaţii care ar putea afecta desfăşurarea normală a activităţilor instituţiei, a fost delimitat un spaţiu pe trotuar, cu ajutorul panourilor metalice, astfel încât să fie asigurate zonele de siguranţă şi accesul către obiectiv.

Autorităţile menţionează că măsurile dispuse ţin cont de caracterul rezidenţial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuinţe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum şi a condiţiilor normale de circulaţie pentru persoanele care locuiesc în zonă.

"De asemenea, având în vedere prezenţa unor minori la activităţile în cauză, va fi sesizată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, în vederea desfăşurării de activităţi conform atribuţiilor", precizează Jandarmeria.

Poliţiştii rutieri sunt prezenţi în proximitatea zonei pentru fluidizarea traficului şi prevenirea blocajelor sau a producerii unor evenimente nedorite.

Potrivit sursei citate, în funcţie de evoluţia situaţiei şi de numărul persoanelor prezente în spaţiul public, dispozitivul de jandarmi şi măsurile dispuse vor fi adaptate operativ, pentru menţinerea şi asigurarea ordinii şi siguranţei publice