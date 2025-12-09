Capitala a investit zeci de milioane de euro în sisteme de colectare moderne, dar multe dintre pubelele eco stau astăzi înfoliate, nefuncționale sau uitate pe câmpuri. Şi mașinile speciale pentru reciclare ruginesc în parcări. Explicaţia? Nu s-au încheiat contracte cu firmele de colectare a gunoiului.

Aşa arată în Bucureşti un punct de colectare selectivă a deşeurilor. Gunoaiele zac pe jos, aruncate la întâmplare.

În Sectorul 2, mii de pubele ecologice montate pe trotuare și între blocuri au fost învelite în folie, ca să nu fie folosite. Sunt instalate de mai bine de un an, dar nu au fost nici măcar o zi funcționale.

Locuitor în Sectorul 2: Le bandajăm în fiecare zi şi spunem că nu sunt funcţionale.

Reporter Observator: Bani aruncaţi pe apa sâmbetei.

Locuitor în Sectorul 2: Partidul, inima şi versul!

46 de mașini de colectare, lăsate să ruginească într-o parcare

Proiectul a costat 40 de milioane de euro. A fost implementat în 2024 de fostul primar și continuat de actualul. Cei doi se acuză reciproc că nu au reușit să încheie și contractul de colectare a gunoiului cu operatorul de salubritate.

"Infrastructura va deveni operațională doar după finalizarea de către Sectorul 2 a unei proceduri de licitaţie competitivă prin care va fi delegat serviciul de salubrizare", a declarat Mădălina Stancu, director din Primăria Sector 2.

Sectorul 1: milioane investite în pubele inteligente abandonate pe câmp

Şi în Sectorul 1, tot 40 de milioane de euro au fost alocaţi pentru un sistem de colectare selectivă care nu funcţionează.

Pe un câmp de pe șoseaua Sisești, câteva sute de containere inteligente pe care scrie Primăria Sectorului 1 sunt năpădite de buruieni. Reprezentanţii autorității locale au transmis pentru Observator că aceste pubele smart nu ar fi fost cumpărate niciodată pentru că nu respectau specificațiile din caietul de sarcini și au fost abandonate aici.

Multe dintre recipientele inteligente montate prin oraș nu sunt golite cu săptămânile. Şi aici edilii dau vina pe fostul primar.

"Cred că a făcut o achiziție care nu a fost fundamentată foarte bine. A fost făcută pe repede înainte. S-a dorit ca sistemul de colectare să fie făcut pe fonduri europene, din păcate s-a ratat acest obiectiv. Şi s-au contractat pe fonduri bugetare proprii", a explicat Iulian Hatmanu, viceprimar Sectorul 1.

Sectorul 6: tomberoane noi, dar etichetate "nefuncțional"

Și în sectorul 6, la Ciprian Ciucu, cel care mâine poimâine se mută la Capitală, un proiect implementat de acesta. Din păcate, pe aceste tomberoane frumoase, la prima vedere, scrie nefuncțional.

Nici în Sectorul 6 nu există contract cu firma de salubritate pentru golirea acestor pubele. Cauza - o licitaţie care nu se mai termină.

"Am întâmpinat dificultăţi majore, numeroase contestaţii peste 20 de contestaţii pe care le-am câştigat. În momentul de faţă, deja s-au depus ofertele, sunt în procedură de analiză a ofertelor. Comisia lucrează", a precizat Magda Iuga, consilier cabinet Sector 6.

România stă prost la capitolul reciclare. Cele mai recente date ale Agenției Europene de Mediu arată că doar 12% din deșeurile municipale sunt reciclate, de patru ori mai puțin decât media europeană. Restul ajung la groapa de gunoi.

