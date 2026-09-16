Confiscarea protestului ciobanilor din Piața Victoriei a fost pusă la cale pe TikTok cu câteva zile înainte. La fel și ciocnirile cu jandarmii. Mai mult, în discuții live pe rețelele sociale s-au oferit bani celor mai agresivi manifestanți. Liderul instigatorilor este un susținător al lui Călin Georgescu. El și alți cinci protestatari au fost reținuți pentru violență. Astăzi, un individ care avea asupra lui un pistol a fost ridicat din trafic.

"Eu îți trimit o mie de lire dacă te duci să bați 10 jandarmi!" provocau oamenii pe TikTok.

"Mergem în stradă cu bâte. Lăsați-o naibii de proteste pașnice!" spuneau protestatarii.

"Veniți în stradă alături de noi! Să pună, frate, și autospeciale și cu ape și cu gaze și ce vor mușchii lor! Nu plec nici cu glonțul după mine!" spunea, pe TikTok, Ciprian Pamfile.

Articolul continuă după reclamă

Scenele de război din Piața Victoriei au fost rezultatul unui scenariu bine pus la punct cu câteva zile înainte de protestul ciobanilor. În clipuri sau live-uri pe TikTok s-a aruncat cu bani în cei dispuși să vină să confiște mitingul oierilor.

"Mergem în stradă cu bâte, cu ce facem! […] Botă? (n.r. bâtă) Ce vrei să faci cu bota? Băi? Ne-am tâmpit la cap?

[…] Să promovăm! […] Să promovăm bota, stilourile ciobanilor! […] Eu mă retrag!" se certau oamenii în live-urile pe TikTok.

Un fermier s-a retras când a aflat ce urmează. A fost ameninţat cu moartea

Un fermier din Cluj, coorganizator al protestului oierilor, s-a retras când și-a dat seama ce urmează. A fost momentul, spune el, când a primit amenințări cu moartea.

"Am încercat să vin în sprijinul ciobanilor. Nu a convenit multora dintre politicieni, în special de la AUR. Am fost atacat și terfelit pentru a fi discreditat. În momentul în care am văzut că acest protest nu este despre ciobani, am ales să fac un pas în lateral. S-au urmărit crearea de haos și destabilizarea instituțiilor statului" explică Iancu Gelu, oier din Cluj.

"Eu nu înțeleg ce caută partidele la protestul... Ia, uitați! Iarăși se bat!" spuneau oamenii.

Cine sunt principalii instigatori la violențele din Piaţa Victoriei

Principalii instigatori la violențe sunt personaje cu notorietate în domeniul manifestațiilor scăpate de sub control.

Liderul agitatorilor este Ciprian Pamfile, un susținător declarat al lui Călin Georgescu. Individul a devenit cunoscut după ce intrat pe terenul de fotbal în timpul unui meci România-Austria.

Reporter: "Este adevărat că ați instigat la violențe? Este adevărat că i-ați agresat pe jandarmi?"

Instigator: "Nu am instigat!"

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Anchetatorii încă nu au terminat de vizionat toate imaginile de la protest. Pe măsură ce avansează cercetările, saltă noi și noi suspecți. Astăzi au ridicat din trafic un individ de 39 de ani, apropiat al lui Ciprian Pamfile, care avea asupra lui un pistol deținut ilegal.

"O să merg până la capătul lumii pentru dreptate! Vă promit că o să plătiți!" spunea Pamfile.

Ciobanii, supăraţi să protestul a fost deturnat de instigatori

De cealaltă parte, ciobanii sunt supărați că demersul lor a fost aruncat în aer de agitatorii politici

"A fost deturnat cu succes prin tot felul de interpuși, așa-numiți lideri ai ciobanilor. Mâine, acel protest nu mai este al ciobanilor. Este pentru "Turul doi înapoi"" spunea Gelu Iancu.

"Nu e normal să participe românii la proteste?" spunea liderul AUR, George Simion.

Pentru ciobanii de bună-credință, protestul a adus o nouă rundă de umilință. În speranța unei soluții, și-au petrecut noaptea înveliți în blană de oaie pe asfaltul din fața Guvernului. Măsurile anunțate ieri de Executivul interimar nu i-a convins că problemele se vor rezolva.

"Promisiunile astea ni s-au promis demult și nu s-a întâmplat nimic. Că dacă se făcea ceva noi nu mai eram aici" spunea un protestatar.

Reprezentanţi ai ciobanilor, primiţi la Cotroceni

Astăzi, câțiva reprezentanți ai ciobanilor au fost primiți la Cotroceni. Nu de președinte, ci de un consilier. Au mers cu lista clară.

"Să nu se mai omoare oile! E cel mai important lucru! Redeschiderea exportului de urgență! Închirierea pajiștilor să fie către crescătorii adevărați de animale, nu către vânătorii de subvenții" spunea Ionică Sterp, cel care a chemat oierii la protest.

"Au spus că după ce o să se formeze un nou Guvern, o să ia legătura și cu propunerile cu care am venit și aici, o să țină cont de ele" spune ciobanul Ghiță.

Decizia este însă a Bruxelles-ului.

"Pe plan extern am avut două întâlniri cu domnul Varhelyi. În baza acestor întâlniri și cu perspectiva deschiderii exporturilor, în cazul în care prezintă România un plan credibil de acțiune, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a început discuțiile bilaterale pentru noile condiții de export" spune ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna.

Ministrul Agriculturii spune că fermierii români că vor putea exporta oi și capre în șapte țări arabe cu condiția însă să își vaccineze animalele pentru pesta micilor rumegătoare.