Primarul din Chiajna aplică propria lege în educație: a pus poliţiştii să bată la uși şi să vâneze vizele de flotant ale părinţilor care şi-au înscris copiii la clasa pregătitoare. În Ilfov, fenomenul a explodat: un sfert dintre elevi sunt cu vize de flotant. La toamnă, zeci de copii vor fi relocaţi forţat. Noile reguli îi revoltă pe oameni, spun că tot edilii sunt cei care au dat autorizaţii pentru cartiere rezidenţiale-mamut fără a se asigura că se construiesc şi şcoli în aceste zone.

Poliţiştii locali din Chiajna au luat-o, din ușă în ușă, și dintr-un foc au evaporat peste 50 de copii din cataloage. Toţi aveau vize de flotant. Oficial. În realitate, figurau doar cu numele, au raportat agenţii. Drept urmare, micuţii, care încep clasa pregătitoare în toamnă, vor fi relocați către alte şcoli în care sunt locuri. Razia vizelor de flotant a fost decisă pentru că numărul cererilor de înscriere în clasa zero la una dintre școli a fost mai mare ca de obicei.

Pe această listă sunt peste 50 de străzi care aparțin de o școală din localitatea Chiajna. Asta înseamnă că elevii care locuiesc în aceste zone au locurile asigurate la această unitate de învățământ. Sistemul s-a extins între timp, iar acum fiecare școală din localitate își afișează la intrare propria hartă a străzilor arondate.

Edilul a dat ordinul ca poliţiştii să vâneze elevii din clasa pregătitoare. Şi este legal, dar paralel cu realitatea. După ce ani de zile au crescut blocuri ca ciupercile, cu autorizaţie de la primărie. Dar fără să ţină cont şi de necesităţile comunităţii, iar acum are o problemă. mută elevii ca pe piesele de puzzle.

"Comuna Chiajna a crescut mai mult decât China. Ne-am trezit cu o grămadă de copii și de părinți și de elevi și de bunici și de cine mai doriți dumneavoastră, că vor să înscrie copiii la școală și numai la școala aia! În cadrul Consiliului Local am făcut un regulament", spune Mircea Minea, primar Chiajna.

Primarul a schimbat regulile în timpul jocului

Întâi intră plătitorii de impozit, abia apoi restul. Asta dacă mai prind loc și dacă dovedesc că stau unde scrie pe hârtie.

"Noi facem selecția și dacă dânsul are loc și nu s-a ocupat locul, e primul venit, primul servit. Nu este un caz unic. Dar eu am dat tonul", spune Mircea Minea, primar Chiajna.

Între timp, alți primari se uită și iau notițe, poate aplică rețeta.

"Pe de o parte îi înțeleg și pe părinți, pentru că vrei o școală cât mai bună pentru copilul tău. Problema e la sistemul de învățământ.."

"Să asigure locuri suficiente pentru copii, atât timp cât s-a făcut un recensământ și se știe câți copii existe în zonele respective, trebuie să existe și în interiorul școlii", spun aceştia.

În fața acestor acuzații, se arată și promisiuni: o școală nouă, mare, deschisă în urmă cu aproape trei ani. Până atunci, cei peste 50 de copii vor fi relocați la cealaltă şcoala, plimbați ca niște dosare.

"Constatăm și noi că uneori se abuzează de acest drept, în sensul că nu locuiești în zonă și obții viza de flotant doar pentru a obține acest beneficiu", spune Mihai Dimian, Ministrul Educației.

Pe lângă problema relocării, în unele cazuri părinții riscă amenzi sau mai rău.

"Se poate anula viza de flotant, se pot dispune amenzi pentru declarații neconforme și în cazuri grave chiar dosar penal pentru fals în declarații", spune Daniel Manolache, avocat.

Iar piața nu stă pe loc: vizele de flotant se dau în continuare, între 100 şi 200 de euro. Cerere există, ofertă la fel.

