Tamila Cristescu, mesaj vulgar la adresa Oanei Țoiu după ce a fost concediată de la Consulatul din New York

Tamila Cristescu, fiica fostului deputat PSD Radu Cristescu, a reacționat public după ce a fost rechemată din funcția de viceconsul al României în New York. Tânăra a publicat în mediul online o fotografie cu un mesaj jignitor, la adresa ministrului de Externe, Oana Țoiu, cea care a semnat încetarea detașării. Decizia vine pe fondul unui proces mai amplu de reformă în cadrul MAE, iar ministrul a explicat că rechemarea nu are legătură cu apartenența politică, ci cu sesizări primite în cadrul instituției.

Tamila Cristescu, detașată anterior ca agent consular la Consulatul României din New York, a fost rechemată de Ministerul Afacerilor Externe printr-o decizie semnată pe 28 iunie de ministrul Oana Țoiu. Reacția fostei viceconsul a venit rapid, printr-o postare pe o rețea socială, în care apare purtând un tricou cu un mesaj vulgar, alături de textul "from NY with love" ("din New York, cu dragoste"), însoțit de etichetarea ministrei.