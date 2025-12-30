Şi-a ucis mama pentru că i-a cerut să fie mai responsabilă. Averea de 2 milioane de euro ar fi fost motivul crimei, dar aceasta ar putea să nu ajungă nici măcar la copiii celei acuzate de crimă. Apropiaţiii susţin că în faţa lor femeia care visa la o viaţă de lux după moartea mamei a jucat cartea fiicei dărâmate. În faţa anchetatorilor şi-a recunoscut doar parţial faptele. Singura care a avut păreri de rău a fost asistenta de la Spitalul din Cisnădie, pentru că a ajutat-o pe prietena ei să-şi omoare mama. I-a făcut rost de sedativele folosite în timpul crimei.

Anchetatorii trebuie să afle dacă planul macabru a fost pus în aplicare doar de cele două femei sau au mai fost sprijinite de cineva. De asemenea, încă nu s-a stabilit cu exactitate dacă asistenta medicală a furat sedativul din spitalul în care lucra sau l-a furat din altă parte. Deşi aceste medicamente au restricţii şi nu pot fi achiziţionate de oricine, nu de puţine ori s-a întâmplat ca ele să ajungă pe piaţa neagră sau chiar pe mâna unor tineri care îl folosesc pe post de stupefiante.

Ce pedeapsă riscă femeia

La audieri asistenta medicală a povestit totul în detaliu şi şi-a recunoscut vina. Le-a spus anchetatorilor că-i pare extrem de rău că s-a lăsat manipulată de cea mai bună prietenă, fiica victimei. Fiica victimei nu a dat însă dovadă de remuşcări şi chiar a contestat măsura arestului preventiv. A recunoscut doar parţial acuzaţiile care i se aduc. E acuzată de omor calificat, dar vorbim despre o faptă comisă în circumstanţe agravante, cu premeditare, din interes material şi asupra unui membru al familiei.

Din aceste motive, femeia riscă între 15 şi 25 de ani sau chiar închisoare pe viaţă. Pe lângă pedeapsa propriu-zisă, judecătorul poate stabili şi interzicerea unor drepturi în funcţie de implicarea fiecăruia. În plus, fiica femeii îşi poate pierde dreptul la moştenirea pentru care a ucis. Legea prevede că orice persoană condamnată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţia de a-l ucide pe cel de la care urma să moştenească este considerată nedemnă de drept. În acest caz, moştenirea ar putea ajunge la fraţii victimei. Între timp, copiii femeii au ajuns la tatăl lor.

