Tânăr de 18 ani din Constanța, arestat după ce și-a agresat iubita de 14 ani și a avariat mașina poliției

Un tânăr de 18 ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi agresat fosta iubită, o minoră de 14 ani, iar apoi ar fi devenit violent cu polițiștii chemați să intervină. Acesta ar fi lovit autospeciala de poliție și i-ar fi rupt oglinda.

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Tânărul de 18 ani, care ar fi fost într-o relație cu o minoră de 14 ani, ar fi lovit-o pe copilă pe o stradă din Constanța.

"Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, la data de 8 octombrie a.c., bărbatul în cauză ar fi agresat fizic, pe o stradă din municipiul Constanța, o tânără, de 14 ani, cu care acesta ar fi avut o relație", informează IPJ Constanța.

Când poliţiştii au intervenit, tânărul a început să devină agresiv. A lovit mașina de poliție și a rupt oglinda.

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"Totodată, la sosirea echipajului de poliție tânărul, de 18 ani, a manifestat un comportament agresiv și ar fi lovit autospeciala de poliție, provocând distrugeri prin ruperea oglinzii", informează IPJ Constanța.

Vineri, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior a fost prezentat în fața magistraților, care au dispus măsura arestării preventive.

Acesta își va petrece următoarele 30 de zile în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Constanța.