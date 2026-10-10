Tânăr de 18 ani din Constanța, arestat după ce și-a agresat iubita de 14 ani și a avariat mașina poliției
Un tânăr de 18 ani din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi agresat fosta iubită, o minoră de 14 ani, iar apoi ar fi devenit violent cu polițiștii chemați să intervină. Acesta ar fi lovit autospeciala de poliție și i-ar fi rupt oglinda.
Tânărul de 18 ani, care ar fi fost într-o relație cu o minoră de 14 ani, ar fi lovit-o pe copilă pe o stradă din Constanța.
"Din cercetările efectuate de către polițiști a reieșit faptul că, la data de 8 octombrie a.c., bărbatul în cauză ar fi agresat fizic, pe o stradă din municipiul Constanța, o tânără, de 14 ani, cu care acesta ar fi avut o relație", informează IPJ Constanța.
Când poliţiştii au intervenit, tânărul a început să devină agresiv. A lovit mașina de poliție și a rupt oglinda.
"Totodată, la sosirea echipajului de poliție tânărul, de 18 ani, a manifestat un comportament agresiv și ar fi lovit autospeciala de poliție, provocând distrugeri prin ruperea oglinzii", informează IPJ Constanța.
Vineri, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior a fost prezentat în fața magistraților, care au dispus măsura arestării preventive.
Acesta își va petrece următoarele 30 de zile în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Constanța.
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜