Tânăr de 23 de ani, mort în Neamţ. A fost lovit de alt şofer, când ce ieşea din parcarea unei spălătorii auto
Un tânăr de 23 de ani din Târgu-Neamț și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs sâmbătă noaptea, pe bulevardul Ștefan cel Mare din localitate.
Incidentul s-a petrecut când tânărul făcea manevre pentru a ieși din incinta unui wash point și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula pe bulevard. La volanul celuilalt vehicul se afla un tânăr de 20 de ani, tot din Târgu-Neamț.
În urma impactului violent, șoferul de 23 de ani a rămas încarcerat în autoturism. Echipajul ISU Neamț l-a scos din vehicul și l-a dus de urgență la spital, unde medicii au constatat decesul acestuia.
Șoferul de 20 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
Polițiștii din Târgu-Neamț continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
