Video Vărul primarului din Slatina, urmărit de poliţişti în trafic: "Domne, eşti sănătos la cap?"
Urmărire ca în filme în Slatina. Vărul primarului a pus pe jar poliţia din oraş după ce a refuzat să oprească la semnele agenţilor. A fost blocat până la urmă în trafic şi încătuşat cu forţa după ce ar fi refuzat să coopereze şi a lovit autospeciala. Bărbatul, care acum s-a ales cu un dosar penal pentru purtare abuzivă şi distrugere, susţine că totul a fost pus la cale de adversarii politici ai rudei sale.
Echipajul rutier participa la o razie în Slatina, când Cristian de Mezzo, vărul primarului din oraş, a trecut fără lumini şi centură, susţin agenţii. Bărbatul are însă altă variantă, pe care a povestit într-un live pe Facebook. "Unul din agenţii ăştia, după sensul celălalt de mers, i s-a pus lui să vină pe sensul ăsta pe care veneam eu, dinspre gară. A luat-o la fugă printre maşini şi a început să-mi bată cu pumnii în maşină", a declarat Cristian De Mezzo.
Cristian de Mezzo este acum cercetat penal pentru purtare abuzivă şi distrugere
Poliţiştii spun că a refuzat să oprească, însă şoferul susţine că a stat de vorbă cu unul dintre agenţi înainte de urmărire. "Domne, eşti sănătos la cap? L-am întrebat şi eu frumos. Du-te nene şi lasă-mă în pace, cum să fac aşa ceva? Eram şi speriat", a declarat Cristian De Mezzo. Cristian de Mezzo a accelerat iar echipajele l-au urmărit pe mai multe străzi până au reuşit să-l oprească. După o urmărire care s-a întins pe aproximativ doi kilometri, timp în care a fost solicitat și sprijinul altor patrule, bărbatul a fost prins pe această stradă. A refuzat să coopereze cu agenţii, astfel a fost scos din autoturism cu forţa, încătuşat şi condus la sediul poliţiei.
"Mi-a băgat mâna în gât, mi-a tras de haine, mi-a rupt hainele. Dă-te jos, cu mâna la ceafă, ia mâna de pe volan, cheile... zici că eram în filmele de la Hollywood", a declarat Cristian De Mezzo. Cristian de Mezzo este acum cercetat penal pentru purtare abuzivă şi distrugere. "În momentul interceptării, conducătorul autoturismului a acţionat portiera vehicului său, care a lovit autospeciala de poliție, provocând avarierea acesteia", a declarat Claudiu Șerban, purtător de cuvânt IPJ Olt. Tot pe Facebook, fugarul a susţinut că incidentul este doar o răzbunare politică. Vărul său, Mario de Mezzo, primar liberal în Slatina, este la cuţite cu tabăra social-democraţilor.
"E problema lor dacă se ceartă între ei, PSD cu PNL, cu vărul meu, ăsta care... nu vreau să vorbesc nimic, mai bine sunt reţinut. Îşi plătesc poliţe unii altora", a declarat Cristian De Mezzo. După ce fost audiat şi lăsat să plece, bărbatul a sunat la 112 şi a cerut să fie dus la spital pentru că ar fi fost agresat de agenţi. Contactat de Observator, Mario de Mezzo, primarul Slatinei, a spus că nu a mai vorbit cu vărul său de peste 20 de ani şi că nu vrea să fie asociat cu acesta.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰