Şofer din Slatina, urmărit în trafic şi scos cu forța din maşină. A refuzat să oprească la semnalul agenţilor

Un bărbat din Slatina a fost urmărit în trafic și scos cu forța din autoturism de polițiști, luni la prânz, după ce a refuzat să oprească la semnalul agenţilor. Incidentul s-a încheiat cu avarierea unei autospeciale de poliție și cu deschiderea unui dosar penal pe numele șoferului, care ulterior a reclamat că ar fi fost agresat de agenți și a fost transportat la spital pentru evaluare.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 09:31
Polițiștii Serviciului Rutier Olt au încercat, luni, 8 decembrie, în jurul orei 11:50, să oprească un autoturism care circula pe strada Cireașov din Slatina, al cărui conducător nu purta centura de siguranță și nu avea luminile de întâlnire sau de ceață în funcțiune, așa cum prevede legea.

Șoferul a refuzat însă să oprească și și-a continuat deplasarea. Echipajul de poliție a pornit în urmărirea autoturismului și a cerut sprijinul altor patrule aflate în zonă.

Vehiculul a fost interceptat pe strada Textilistului, iar conducătorul auto nu s-a conformat indicațiilor.

Polițiștii l-au scos din mașină, l-au încătușat și l-au dus la sediul Poliției pentru identificare și stabilirea măsurilor legale.

În momentul opririi, bărbatul a deschis portiera autoturismului, lovind autospeciala de poliție și provocând avarierea acesteia.

Ulterior, acesta a sunat la 112 și a reclamat că ar fi fost agresat de polițiști, solicitând intervenția unui echipaj medical. Bărbatul a fost transportat la spital pentru evaluare.

Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă și distrugere, dosar care urmează să fie declinat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina.

