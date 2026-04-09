Polițiștii din Prahova au reținut pentru 24 de ore un bărbat care, în noaptea de miercuri spre joi, a provocat un accident pe DN1 și a fugit de la locul faptei. Acesta a fost depistat la câțiva kilometri distanță, iar verificările au arătat că era sub influența alcoolului, nu deținea permis de conducere și circula cu numere de înmatriculare false, potrivit News.ro.

Tânăr de 20 de ani, beat, fără permis și cu numere false, a fugit după accidentul de pe DN1 și a fost reţinut

Accidentul, soldat doar cu pagube materiale, a avut loc în noaptea de 8 spre 9 aprilie, în jurul orei:00, pe DN 1 - centura oraşului Sinaia.

"Deplasaţi de urgenţă la faţa locului, poliţiştii au constatat că un tânăr în vârstă de 20 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Naţional 1 (E60), iar în zona kilometrului 119, pe raza staţiunii Sinaia, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule condus de un bărbat de 39 de ani. Ulterior producerii evenimentului rutier, conducătorul autoturismului şi-ar fi continuat deplasarea în direcţia municipiului Ploieşti. La scurt timp, vehiculul a fost oprit de către poliţişti, după aproximativ 3 km parcurşi", informează oficialii Poliţiei judeţene Prahova.

Potrivit acestora, verificările în bazele de date au arătat că tânărul care a produs accidentul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule şi că plăcuţele de înmatriculare montate pe autoturism sunt, de fapt, ale altui vehicul.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În aceste condiţii, având în vedere cumulul de infracţiuni, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat unităţii de parchet competente, în vederea analizării oportunităţii dispunerii unei alte măsuri preventive.

