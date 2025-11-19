Antena Meniu Search
Femeia care înșela bucureștence cu "ritualuri religioase" şi le fura bijuteriile cu un şerveţel, prinsă

O femeie care înșela bucureștence sub pretextul unor ritualuri religioase a fost prinsa în urma unor percheziții în județul Vâlcea.

la 19.11.2025 , 17:20
Aceasta punea bijuteriile victimelor pe un șervețel, îl acoperea și le înapoia un alt șervețel cu obiecte fără valoare.

Polițiștii din cadrul Secției 21 Poliție București au făcut miercuri două percheziții domiciliare în județul Vâlcea, într-un dosar penal privind înșelăciune și complicitate la înșelăciune în formă continuată.

La 6 iulie 2025, femeia a abordat o victimă în Sectorul 6 și, sub pretextul participării la un ritual religios, a determinat-o să își scoată bijuteriile și să le introducă într-un șervețel. Ulterior, i-a oferit un alt șervețel în care se aflau monede și bijuterii de tip gablonț. Prejudiciul a fost estimat la 15.000 de lei.

La 19 iulie 2025, o altă persoană a fost abordată în același mod, însă nu a dat curs solicitărilor. La 27 iulie 2025, o a treia victimă a fost indusă în eroare prin aceeași metodă, fiind determinată să își predea bijuteriile, care au fost înlocuite cu obiecte de mică valoare.

Din cercetări a reieșit că un bărbat ar fi sprijinit activitatea infracțională a femeii în două situații, asigurându-i transportul la locul faptelor.

Femeia a fost depistată și condusă la audieri. Polițiștii desfășoară activități pentru prinderea bărbatului bănuit că ar fi sprijinit-o.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

