Unde se află cel mai lung drum drept din Europa: nu are nicio curbă pe zeci de kilometri

Cel mai lung drum drept din Europa a fost construit în urmă cu aproape două mii de ani. Pe drumul care leagă orașul Roma de sudul Italiei există o porțiune fără nicio curbă pe zeci de kilometri. Tot traseul acoperă aproape 500 de kilometri având pe margine numeroase obiective turistice.

Europa găzduiește una dintre primele „autostrăzi” din lume. Este vorba despre Calea Appia (Via Appia în latină) care se află în Italia. Obiectivul care este descris drept „Regina drumurilor” romane are o istorie bogată și oferă priveliști uimitoare. Printre altele, este cel mai lung drum drept din Europa, având o porțiune care se întinde pe 63 de kilometri fără nicio curbă, potrivit Express, citat de Mediafax.

"Toate drumurile duc la Roma", celebra expresie inspirată de Via Appia

Situl inclus în Patrimoniului Mondial UNESCO este construit manual în stil roman clasic. În total are 480 de kilometri și a inspirat celebra expresie "Toate drumurile duc la Roma". Expertul în călătorii Rick Steves îl descrie ca o "minune inginerească [...] ignorând piedicile de relief și având o linie dreaptă pe o mare parte a drumului". "Pe măsură ce vă plimbați sau mergeți cu bicicleta pe drum, veți vedea mormintele unor bărbați importanți din trecut care se înșiră pe drum ca niște panouri publicitare", transmite expertul.

Drumul este presărat cu repere istorice, inclusiv catacombe, muzee și monumente precum colosalul Mausoleu al Ceciliei Metella. Via Appia a fost numit după Appius Claudius Caecus, un om de stat roman care a ordonat construcția sa în anul 312 î.Hr.

Drumul a fost primul dintre cele 29 de "autostrăzi" ale Republicii Romane și a fost proiectat pentru a transporta trupe prin Italia. Acest lucru a fost util în timpul războaielor samnite, un conflict sângeros în care romanii s-au luptat cu samniții, un popor de munte care trăia la sud de Roma, pentru controlul asupra Italiei centrale.

Una dintre primele "autostrăzi" ale lumii, încă deschisă traficului

Întinzându-se până la Brindisi, în Puglia, pe coasta de est a Italiei, drumul oferă priveliști uimitoare asupra peisajului rural italian. Primii zece kilometri fac parte din Parcul Național Parco dell'Appia Antica, un parc de 4580 de hectare plin de istorie și verdeață Parcul se află chiar la periferia Romei și este accesibil prin sistemul de transport public al capitalei.

Drumul Via Appia a fost martorul unor importante evenimente istorice, inclusiv răstignirea lui Spartacus în anul 71 î.Hr. Pe marginea drumului sunt, pe lângă monumente istorice, numeroase vile clasice Porțiuni ale drumului sunt încă deschise circulației mașinilor, dar experții în turism îl recomandă drept un loc minunat pentru plimbări liniștite cu bicicleta.

