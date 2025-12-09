Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Trafic blocat pe DN7, la ieşirea din Călimăneşti. Au fost depistate scăpări de gaze la o cisternă cu GPL

Traficul rutier pe DN 7 este blocat, marţi după-amiază, pe ambele sensuri, la ieşirea din staţiunea Călimăneşti către Sibiu, kilometrul 200+080, pentru a permite intervenţia pompierilor, după ce au fost constatate scăpări de gaze la o autocisternă încărcată cu GPL. A fost transmis şi un mesaj RO-Alert.

de Redactia Observator

la 09.12.2025 , 15:47
Trafic blocat pe DN7, la ieşirea din Călimăneşti. Au fost depistate scăpări de gaze la o cisternă cu GPL Trafic blocat pe DN7, la ieşirea din Călimăneşti. Au fost depistate scăpări de gaze la o cisternă cu GPL

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, din primele informaţii nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Pentru a gestiona situaţia, la faţa locului au fost trimise echipaje de pompieri de la Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de stingere şi intervenţie rapidă şi o autospecială CBRN.

"Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranţă pe o rază de 200 de metri şi se acţionează cu jet pulverizat asupra părţii superioare a cisternei", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Articolul continuă după reclamă

Circulaţia ar putea fi reluată după abia patru ore

De asemenea, la faţa locului se află şi pompierii voluntari din Călimăneşti, echipaje ale poliţiei rutiere, precum şi un echipaj de la Drumurile Naţionale, iar pentru transvazarea gazului, autorităţile au solicitat o cisternă şi o autospecială cu roboţi, care sunt aşteptate să ajungă în curând în zonă.

Reprezentanţii Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova au transmis că estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale în aproximativ patru ore.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

valcea gpl dn7
Înapoi la Homepage
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii
Cine sunt românii morți în Tenerife, în timp ce se aflau în vacanță. Unul dintre ei, o femeie, era mamă a doi copii
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual?
Observator » Evenimente » Trafic blocat pe DN7, la ieşirea din Călimăneşti. Au fost depistate scăpări de gaze la o cisternă cu GPL