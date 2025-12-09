Trafic blocat pe DN7, la ieşirea din Călimăneşti. Au fost depistate scăpări de gaze la o cisternă cu GPL

Traficul rutier pe DN 7 este blocat, marţi după-amiază, pe ambele sensuri, la ieşirea din staţiunea Călimăneşti către Sibiu, kilometrul 200+080, pentru a permite intervenţia pompierilor, după ce au fost constatate scăpări de gaze la o autocisternă încărcată cu GPL. A fost transmis şi un mesaj RO-Alert.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, din primele informaţii nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Pentru a gestiona situaţia, la faţa locului au fost trimise echipaje de pompieri de la Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de stingere şi intervenţie rapidă şi o autospecială CBRN.

"Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranţă pe o rază de 200 de metri şi se acţionează cu jet pulverizat asupra părţii superioare a cisternei", a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Circulaţia ar putea fi reluată după abia patru ore

De asemenea, la faţa locului se află şi pompierii voluntari din Călimăneşti, echipaje ale poliţiei rutiere, precum şi un echipaj de la Drumurile Naţionale, iar pentru transvazarea gazului, autorităţile au solicitat o cisternă şi o autospecială cu roboţi, care sunt aşteptate să ajungă în curând în zonă.

Reprezentanţii Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova au transmis că estimează reluarea circulaţiei în condiţii normale în aproximativ patru ore.

