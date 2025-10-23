Tânăr din Vrancea, reţinut pentru trafic de persoane. Ar fi exploatat sexual o femeie cu probleme de sănătate

Un tânăr de 23 de ani din Vrancea a fost reținut de polițiști, sub acuzația de trafic de persoane. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi recrutat și exploatat sexual o femeie, profitând de starea ei vulnerabilă. Suspectul a fost prins în flagrant delict, după ce ar fi primit bani proveniți din activitatea infracțională, iar procurorii DIICOT au propus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit anchetatorilor, în primăvara anului 2024, bărbatul ar fi recrutat o femeie aflată într-o situație vulnerabilă, pe care ar fi exploatat-o sexual în mai multe locații din municipiul Focșani, până în octombrie 2025.

"La data de 22 octombrie, polițiștii au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județele Vrancea și Buzău, fiind descoperite și ridicate un pistol cu aer comprimat, dar și sume de bani în lei și euro. În seara de 22 octombrie 2025, persoana ar fi fost prinsă în flagrant delict, imediat după ce ar fi primit de la victimă o sumă de bani, provenită din activitatea infracțională", transmite IPJ Vrancea.

Procurorii DIICOT au dispus reținerea acestuia, urmând ca judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vrancea să fie sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰