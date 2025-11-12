Două persoane suspectate de proxenetism, reţinute de DIICOT, după ce o tânără s-a sinucis în Austria

Un bărbat și o femeie, în vârstă de de 22, respectiv 23 de ani, au fost reținuți de DIICOT pentru trafic de persoane și proxenetism, după ce o tânără exploatată sexual de aceștia s-a sinucis în Austria. Anchetatorii spun că femeia a fost manipulată, izolată și constrânsă luni la rând să practice prostituția.

Potrivit procurorilor, între ianuarie 2024 și iulie 2025, bărbatul ar fi recrutat patru tinere, pe care, cu ajutorul femeii, le-a forțat să practice prostituția în România și în străinătate. Victimele erau constrânse prin violență fizică și psihică, iar banii obținuți erau colectați integral de cei doi, transmite Mediafax.

O tânără s-a sinucis după ce a fost abandonată în Austria

Una dintre victime, o tânără de 23 de ani, a fost exploatată sexual mai multe luni, fiind supusă presiunilor și manipulării constante. Inculpatul i-ar fi indus ideea că banii proveniți din prostituție vor fi folosiți pentru întemeierea unei familii, menținând asupra ei un control total și izolând-o de familie.

În martie 2025, după luni de abuzuri și după ce a fost abandonată fără resurse financiare în orașul Bregenz, Austria, victima și-a pus capăt zilelor.

La percheziția domiciliară efectuată pe 11 noiembrie 2025, anchetatorii au descoperit probe relevante pentru caz.

Cei doi inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

