Wizz Air lansează noi zboruri din 2026 spre trei destinaţii europene de pe Aeroportul Internațional Oradea

Wizz Air lansează noi zboruri din 2026 către trei destinaţii europene. Toate vor avea ca punct de plecare Aeroportul Internațional Oradea, una urmând să fie lansată în martie 2026, iar celelalte în iunie 2026. 

la 06.12.2025 , 07:47
Destinațiile spre care se va ajunge direct de la Oradea, cu aeronavele Wizz Air, sunt Milano (Bergamo), Roma (Fiumicino) și Dortmund. 

Trei destinaţii europene din Oradea

Potrivit unui comunicat dat publicității vineri de Consiliul Județean Bihor, Wizz Air, principalul operator low cost din România, va zbura spre Milano (Bergamo) începând din 31 martie, iar spre Roma (Fiumicino) și Dortmund începând din 28 iunie, scrie ebihoreanul.

Zborurile Oradea - Milano (Bergamo) vor avea loc cu o frecvență de două ori pe săptămână, în zilele de marți și sâmbătă, cele spre Roma și retur au fost programate cu aceeași frecvență, miercurea și duminica, la fel ca și cele între Oradea - Dortmund și retur.

Biletele sunt deja disponibile pe site-ul companiei aeriene și pe aplicația mobilă a acesteia la tarife ce pornesc de la 79 lei.

Wizz Air are o flotă formată din aeronave Airbus A320 și A321, cu capacități între 180 și 239 locuri. 

