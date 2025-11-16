Un tânăr poliţist din Giurgiu a fost găsit împuşcat cu arma din dotare. Proprietara apartamentului unde locuieşte cu chirie a făcut descoperirea şi a alertat autorităţile.

Trupul fără viață al polițistului a fost găsit în urmă cu aproximativ două ore. Tânărul agent, în vârstă de 24 de ani, era din județul Argeș, dar era detașat cu serviciul în județul Giurgiu, în localitatea Ghimpați.

El locuia cu chirie, iar în această dimineață, pentru că nu răspundea la telefon, proprietara apartamentului unde stătea a mers până la el. A deschis ușa cu cheia de rezervă și l-a găsit fără viață. Femeia a anunțat imediat autoritățile criminaliști și procurorii sunt acum la fața locului, încearcă să afle ce s-a întâmplat.

Tânărul prezenta o rană de pistol în zona capului. Prima variantă luată în calcul este cea a sinuciderii, dar ancheta este abia la început. Vor fi făcute cercetări, polițiștii vor încerca să afle ce a făcut în ultimele 24 de ore.

Vor fi verificate conversațiile din telefonul mobil, se caută și un bilet de adio dacă a fost lăsat. De asemenea, colegii și superiorii polițistului vor fi audiați pentru a se vedea dacă dădea semne de depresie sau orice alt indiciu care ar putea indica ce l-a împins pe tânăr la acest gest.

