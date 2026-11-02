El este poliţistul care s-a împuşcat în cap. Era încă sub tratament psihiatric şi nu trebuia să primească arma

Este anchetă la Poliţia din Bechet după ce Andrei, un agent de poliţie în vârstă de 25 de ani, a fost găsit ieri, împuşcat cu arma din dotare, în maşina sa personală. El urma să revină la muncă abia luni, după ce a fost internat şi a primit tratament psihiatric.

Surse Observator spun că poliţistul încă era pe tratament psihiatric şi nu avea voie să folosească încă arma. Ieri, Andrei a fost la muncă şi a luat-o de la sediu. Un coleg, care probabil nu ştia că era sub tratament, i-a dat-o.

Poliţiştii au declanşat o anchetă internă pentru a afla cum s-a întâmplat.

Andrei lucra la secţia din Amărăştii de Sus. Tânărul se află în stare critică la spital, iar medicii sunt rezervaţi în ceea ce priveşte şansele sale de supravieţuire.

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Ce spun poliţiştii

La data de 01 noiembrie a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat prin apel 112 de un agent de poliție din cadrul Poliției Orașului Bechet cu privire la faptul că un tânăr de 25 de ani, agent de poliție în cadrul Secției 12 Poliție Rurală Daneți - Postul de Poliție Amărăștii de Sus, s-ar fi împușcat cu pistolul din dotare în zona capului, în autoturismul personal.

Tânărul a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fiind în stare gravă.

La fața locului s-a deplasat de urgență o echipă complexă formată din polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic și Biroului Control Intern, fiind desfășurate, sub conducerea nemijlocită a adjunctului șefului inspectoratului, activități de cercetare în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

De asemenea, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus efectuarea de verificări prin Biroul Control Intern.

Totodată, a fost informat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langă Tribunalul Dolj.

Agentul de poliție este absolvent al Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina din anul 2022, iar ultima evaluare psihologică a acestuia a fost efectuată la data de 25 iunie 2025.