Polițiștii clujeni au reținut două persoane, un bărbat de 27 de ani și o femeie de 50 de ani, bănuite de săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. Incidentul a avut loc în 2 decembrie, când o tânără de 24 de ani și copilul ei de aproximativ un an ar fi fost luați cu forța de pe stradă de fostul concubin al femeii și de mama acestuia.

UPDATE. Cei doi ar fi obligat-o pe tânără să urce în mașină împreună cu copilul, deplasându-se ulterior spre comuna Tureni. A fost emis un ordin de protecție provizoriu, însă victima a refuzat montarea unei brățări electronice pentru supravegherea fostului ei iubit.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, incidentul a avut loc în data de 2 decembrie, când o tânără de 24 de ani și copilul ei minor, de aproximativ un an, ar fi fost luați cu forța de fostul concubin al acesteia de 27 de ani. Cei doi au fost introduși într-un autovehicul, deplasându-se ulterior spre comuna Tureni.

O echipă operativă formată din polițiști de investigații criminale a depistat autovehiculul pe un drum județean din apropierea localității Feleacu. În interior se aflau patru adulți, doi bărbați și două femei, împreună cu tânăra și copilul său. Aceștia au fost conduși la sediul Poliției Municipiului Cluj-Napoca pentru continuarea cercetărilor.

Ordin de protecție emis, dar fără brățară electronică

Tânăra de 24 de ani ar fi fost constrânsă fizic să urce în autovehicul, împreună cu minorul. În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat un risc iminent, fiind emis ordin de protecție provizoriu, persoana vătămată optând să nu fie montat un dispozitiv de monitorizare.

În urma anchetei, o femeie de 50 de ani și un bărbat de 27 de ani, ambii din comuna Tureni, au fost reținuți timp de 24 de ore și urmează să fie prezentați astăzi Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru stabilirea unor măsuri preventive suplimentare.

