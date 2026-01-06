Imagini inedite surprinse la Slănic Moldova, acolo unde autorităţile locale au organizat Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Anul Nou pe stil vechi. Sute de colindători îmbărcaţi în urşi au mărşăluit pe străzi.

Urşii au ieşit pe străzi la Slănic Moldova. Este vorba despre colindătorii îmbărcaţi în urşi, care au ales să participe la Festivalul de Datini şi Obiceiuri de Anul Nou pe stil vechi organizat de Primăria oraşului Slănic Moldova.

Sute de astfel de colindători au mărşăluit pe Aleea Scriitorilor din vecinătatea Terasei Cazino din Parcul Central Slănic Moldova, fiind urmăriţi de curioşi.

Crăciunul pe Rit Vechi, sărbătorit pe 7 ianuarie

Crăciunul pe rit vechi este sărbătorit de creștinii ortodocși care folosesc Calendarul Iulian (stil vechi) pe data de 7 ianuarie, la 13 zile după Crăciunul pe stil nou (25 decembrie), din cauza decalajului de 13 zile între cele două calendare, tradiția păstrându-se în Biserici precum cea Rusă, Sârbă, Ierusalim și în comunitățile din Republica Moldova sau Ucraina. Sărbătoarea este marcată de aceleași tradiții ca Crăciunul pe stil nou, incluzând colinde, slujbe speciale și un post riguros până la praznic.

Revelionul pe stil vechi, în noaptea de 13-14 ianuarie

Anul Nou pe rit vechi se sărbătorește în noaptea de 13 spre 14 ianuarie. Această dată corespunde zilei de 31 decembrie din calendarul Iulian. Astfel, ziua de 14 ianuarie devine prima zi a noului an pentru credincioșii de stil vechi.

