Un sibian a fost reţinut, după ce a încălcat ordinul de protecţie şi i-a distrus maşina fostei iubite

Un bărbat de 41 de ani din Hoghilag a fost reţinut de poliţiştii din Dumbrăveni, după ce ar fi încălcat ordinul de protecţie emis împotriva sa şi ar fi distrus geamurile maşinii fostei partenere. Femeia a cerut ajutor la 112.

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din localitatea Hoghilag, a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii din Dumbrăveni, fiind cercetat pentru încălcarea ordinului de protecţie şi distrugerea geamurilor maşinii fostei iubite, a anunţat luni, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Sibiu printr-un comunicat de presă.

"La data de 15 mai a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Dumbrăveni au reţinut pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 41 de ani din localitatea Hoghilag, cercetat penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de încălcarea ordinului de protecţie şi distrugere", se arată în comunicatul IPJ Sibiu.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în 15 mai, în jurul orei 13:15, când o femeie a sunat la 112 şi a reclamat că fostul partener, împotriva căruia fusese emis un ordin de protecţie, s-ar fi apropiat la o distanţă mai mică de 100 de metri de ea.

Totodată, bărbatul ar fi distrus toate geamurile autoturismului femeii.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Dumbrăveni au dispus reţinerea pentru 24 de ore a suspectului, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mureş.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii din Dumbrăveni.

