Un sibian a fost reţinut, după ce a încălcat ordinul de protecţie şi i-a distrus maşina fostei iubite

Un bărbat de 41 de ani din Hoghilag a fost reţinut de poliţiştii din Dumbrăveni, după ce ar fi încălcat ordinul de protecţie emis împotriva sa şi ar fi distrus geamurile maşinii fostei partenere. Femeia a cerut ajutor la 112.

de Larisa Andreescu

la 18.05.2026 , 15:59
Un sibian a fost reţinut, după ce a încălcat ordinul de protecţie şi i-a distrus maşina fostei iubite - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din localitatea Hoghilag, a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii din Dumbrăveni, fiind cercetat pentru încălcarea ordinului de protecţie şi distrugerea geamurilor maşinii fostei iubite, a anunţat luni, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului (IPJ) Sibiu printr-un comunicat de presă.

"La data de 15 mai a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Dumbrăveni au reţinut pentru 24 de ore, un bărbat în vârstă de 41 de ani din localitatea Hoghilag, cercetat penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de încălcarea ordinului de protecţie şi distrugere", se arată în comunicatul IPJ Sibiu.

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în 15 mai, în jurul orei 13:15, când o femeie a sunat la 112 şi a reclamat că fostul partener, împotriva căruia fusese emis un ordin de protecţie, s-ar fi apropiat la o distanţă mai mică de 100 de metri de ea.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, bărbatul ar fi distrus toate geamurile autoturismului femeii.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Dumbrăveni au dispus reţinerea pentru 24 de ore a suspectului, acesta fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mureş.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii din Dumbrăveni. 

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

sibiu ordin protectie masina vandalizata
Înapoi la Homepage
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Diana Șoșoacă a făcut circ la consultările de la Cotroceni: „Este că-mi stă bine aici? Luați loc aici, doamna premier”
Diana Șoșoacă a făcut circ la consultările de la Cotroceni: „Este că-mi stă bine aici? Luați loc aici, doamna premier”
Tânărul care și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok, a fost înmormântat. Sute de persoane au participat la slujbă
Tânărul care și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok, a fost înmormântat. Sute de persoane au participat la slujbă
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că vom avea un premier desemnat până la sfârşitul săptămânii?
Observator » Evenimente » Un sibian a fost reţinut, după ce a încălcat ordinul de protecţie şi i-a distrus maşina fostei iubite
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.