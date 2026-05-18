Două femei au fost rănite luni, în municipiul Sibiu, după ce autobuzul de transport în comun în care se aflau, aparţinând Tursib, a frânat brusc pe bulevardul Mihai Viteazu.

Două femei din Sibiu au ajuns la spital, după ce șoferul autobuzului în care se aflau a frânat brusc

Potrivit SAJ Sibiu, la faţa locului a intervenit un echipaj de tip B, după ce două pasagere aflate în autobuz au căzut şi s-au accidentat.

"Echipajul SAJ ajuns la faţa locului a asistat medical două persoane, o femeie de 80 de ani care a prezentat un traumatism de membru inferior şi o femeie de 44 de ani care a prezentat un traumatism cranian. Ambele au fost transportate la spital în stare stabilă", au precizat reprezentanţii SAJ Sibiu.

Conform IPJ, accidentul s-a produs pe bulevardul Mihai Viteazu, pe sensul de mers spre strada Nicolae Iorga.

"Din primele verificări efectuate la faţa locului poliţiştii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un mijloc de transport în comun, pe bulevardul Mihai Viteazu către strada Nicolae Iorga, un bărbat în vârstă de 54 de ani, din Sibiu, din cauze care urmează a fi stabilite, a frânat brusc, ceea ce a dus la dezechilibrarea pasagerilor", au transmis poliţiştii.

Cele două femei rănite au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanţelor producerii accidentului.

