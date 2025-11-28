Antena Meniu Search
Şi în Capitală în urmă cu scurt timp s-a deschis târgul de Crăciun din Sectorul 6. West Side Christmas Market a ajuns la a 5-a ediţie.

de Andreea Milea

la 28.11.2025 , 21:22

Vineri seară s-a deschis târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, din sectorul 6 al Capitalei. Iar momentul în care luminile s-au aprins a fost spectaculos.

De altfel, în același timp, a avut loc și un show de artificii. În vineri seară va fi și un concert live, de aceea s-au strâns câteva mii de persoane la târgul de Crăciun. Ploaia nu i-a oprit să iasă din case.

Sunt 60 de căsuțe cu mâncăruri tradiționale, vin fiert şi ceai cald. Tot la acest târg este și o roată panoramică, înaltă de 33 de metri de acolo unde se vede superb târgul de Crăciun, casa lui Moș Crăciun și un patinoar extrem de generos anul acesta de 750 de metri pătrați.

Târgul este deschis timp de o lună, intrarea este gratuită, așa cum ne-am obișnuit și în ultimii ani, la parcul Drumul Taberei. 

Vineri s-a deschis și târgul de Crăciun organizat de Primăria Sectorului 3 la Piața Alba Iulia, iar duminică seară se deschid două din cele trei târguri organizate de Primăria Capitalei, unul în Piața Constituției și celălalt la Universitate. 

Andreea Milea
Andreea Milea Like

Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live.

