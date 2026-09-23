Tânăra găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt a fost ucisă de iubitul ei, cred anchetatori. Individul ar fi fugit deja din ţară. Cu o seară înainte de crimă, cei doi au participat la o petrecere, dar apoi s-au certat din cauza geloziei bărbatului. Individul este extrem de violent, în trecut o fostă iubită l-a acuzat de viol şi a obţinut un ordin de protecţie împotriva lui. Este încă o tragedie care putea fi prevenită dacă ar fi exista un registru al agresorului, demers pentru care eu, Fundaţia Mereu Aproape şi comunitatea Shero milităm. În urmă cu câteva zile am cerut în Parlamentul României acest registru, exact dupa modelul britanic, Clar's Law.

Tatăl tinerei de 28 de ani este distrus de durere. A sperat până în ultima clipă că o va găsi pe Valentina în viaţă. Fata locuia cu iubitul ei, în casa familiei acestuia din Tomşani, Vâlcea. În seara crimei, au făcut petrecere. Este ultima dată tatăl a vorbit cu ea prin videocall şi a văzut o în viaţă. A doua zi, fata a dispărut.

"Până la 12 şi ceva a cântat muzica. Avea o boxă mare dată drumu. Pe el nu l-am văzut, cu maică-sa am vorbit seara, dar nu mi-a spus nimic", a povestit un vecin.

"A doua zi când am sunat, nu mai suna telefonul. Telefonul era închis. L-am sunat pe el, mi-a răspuns la telefon râzând. Mi-a zis că are telefonul închis că nu are semnal că lucrează cineva la nişte stâlpi acolo", a povestit Petre Tănasie, tatăl victimei.

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Tatăl a plecat iemdiat spre casa celor doi, aflată la peste 100 de kilometri. Nu şi-a găsit fiica, iar iubitul ei dispăruse. Cel mai negru coşmar al omului a devenit realitate: Valentina a fost găsită moartă, într-un troller, pe râul Olt.

Valiza cu trupul tinerei a fost descoperită în această zonă. Mai mulţi pescari au văzut-o plutind în apele râului Olt şi au tras-o la mal. Când au deschis-o, au avut un şoc. Oamenii au alertat imediat autorităţile, iar zona a fost împânzită de criminalişti.

Femeia avea mai multe vânătăi şi coaste rupte. O lovitură la cap i-ar fi fost fatală, spun anchetatorii.

"La acest moment cercetările se desfăşoară in personam, faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei", a declarat Adrian Vrăbete, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Individul este hairstylist. La fel şi sora victimei care este considerată stylista vedetelor.

Apropiații spun ca bărbatul era gelos și violent. O fostă parteneră ar fi obținut un ordin de protecție împotriva lui. Nu ar fi fost prima dată când o lovea pe Valentina.

"A mai bătut-o odată trei ore. Era beat, drogat cred. Au mai avut chestii din astea cu gelozii, că i-a şters ea fete din telefon, el ei băieţi, ce aveau pe acolo", a spus tatăl victimei.

"Nu, nu avea cum să o omoare el. Eu aşa cred, că nu a avut cum să o omoare", a spus un vecin.

"I-aş transmite să iasă să vorbească, să spună ce este. Poate un moment de furie, ceva, Doamne fereşte! Chiar şi un accident, se întâmplă", a spus Gheorghe Şerban, unchiul suspectului.

Violenţa în familie a ajuns un fenomen. Numai anul trecut, 66 de femei au fost ucise de parteneri.