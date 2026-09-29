Taxe mai mari pentru camioanele grele care intră în Bucureşti

Propunerea primarului va fi supusă votului, iar consilierii trebuie să aprobe sau nu.

"Proiectul prevede ca maşinile de mare tonaj să poată să treacă inclusiv pe aici, pe Calea Victoriei, contra unei taxe. Spre exemplu, cele cu masa totală cuprinsă între 5 şi 7,5 tone vor achita un tarif de sub 400 de lei pe zi, iar taxele cresc odată cu masa totală a utilajului. Spre exemplu, cele cu o greutate cuprinsă între 22 de tone şi 40 de tone vor achita o taxă de sub 3.000 de lei pe zi", explică reporterul Observator Andreea Milea.

Vechiul regulament se aplica doar vehiculelor de marfă, nu tuturor vehiculelor grele. Asta înseamnă că vehiculele de marfă aveau interzis in centru pe timp de zi, regulă care ar putea fi modificată prin votul consiliului general.