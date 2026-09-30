Teheranul susţine că SUA a oferit un răspuns planului de încetare a războiului. Trump respinsese propunerea

Iranul a primit un răspuns oficial de la Statele Unite la ultima sa ofertă în vederea opririi Războiului din Orientul Mijlociu, anunţă miercuri Guvernul iranian, citat de o publicaţie de stat, fără să precizeze conţinutul răspunsului, relatează AFP.

”Azi (n.r.: miercuri), în Consiliul de Miniştri, propunerea părţii americane i-a fost prezentată preşedintelui Massoud Pezeshkian de către ministrul de Externe Abbas Araghchi”, a declarat agenţiei oficiale iraniene de presă Irna o purtătoare de cuvânt a Guvernului.

După peste şapte luni de conflict şi de impas diplomatic, negocieri indirecte s-au reluat, săptămâna trecută, între americani şi iranieni, în marja Adunării Generale a ONU, la New York, însă rezultatul lor rămâne foarte incert.

Iranul a anunţat că a prezentat şapte condiţii în vederea unei încheieri a ostilităţilor şi redeschiderii Strâmtorii Ormuz - principalul punct de blocaj în acest război.

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Nu toate cele şapte condiţii sunt cunoscute în mod public.

Însă Teheranul cere o încetare a ostilităţilor pe toate fronturile în Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban, unde Israelul luptă împotriva Hezbollahului proiranian, o deblocare a activelor în străinătate, o ridicare a sancţiunilor impuse sectorului petrolier şi o ridicare a blocadei americane.

Preşedintele american Donald Trump a respins sâmbătă, în faţa presei, această propuenere, însă Teheranul aştepta un răspuns oficial prin mediatorii din Qatar.

Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz după ce Statele Unite şi Israelul au lansat la sfârşitul lui februarie Războiul din Iran.

Washingtonul a ripostat, câteva luni mai târziu, şi a impus o blocadă porturilor iraniene, care penalizează exportul de petrol brut al Iranlui.

Pe teren, s-a observat o acalmie în ultimele săptămâni: Statele Unite nu au mai atacat Iranul de la 1 septembrie, în pofida unor atacuri cu regularitate împotriva unor nave în Strâmtoarea Ormuz.

Washingtonul şi-a intensificat însă războiul economic împotriva Teheranului şi a impus sancţiuni tuturor companiilor aeriene iraniene şi a ameninţat eventuale întreprinderi străine care le oferă asistenţă.