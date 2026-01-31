Antena Meniu Search
Video Un bărbat de 82 de ani din Tg.Mureş a scăpat cu viaţă după ce a fost lovit pe trecere de o şoferiţă

Un bărbat din Târgu Mureş a fost la un pas de tragedie, după ce a fost lovit în plin pe trecerea de pietoni. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

de Redactia Observator

la 31.01.2026 , 07:37

În imagini se vede cum bărbatul de 82 de ani face câţiva paşi, când o maşină vine în viteză spre el. Omul încearcă să traverseze mai repede, dar nu apucă şi este târât câţiva metri.

La volanul autoturismului se afla o şoferiţă de 54 de ani, care a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Bărbatul accidentat a fost dus la spital pentru îngrijiri.

