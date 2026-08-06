Trafic restricționat sâmbătă în centrul Capitalei. Ce linii STB vor avea trasee modificate

Traficul va fi restricționat sâmbătă în zona Universității București, unde va fi instalată o macara pe Bulevardul Regina Elisabeta. Măsura va afecta circulația mai multor linii STB din centrul Capitalei, unele trasee urmând să fie scurtate, iar altele introduse temporar pentru menținerea legăturilor de transport.

Liniile de troleibuz 66, 69 și 85 vor fi scurtate, iar linia de troleibuz 70 și linia navetă de autobuz 685 vor funcționa temporar, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI).

Modificările au fost introduse după restricționarea traficului rutier pe primele două benzi ale Bulevardului Regina Elisabeta, pe sensul dinspre Piața Universității către Bulevardul Mihail Kogălniceanu, pentru instalarea unei macarale în fața Universității București.

Cum vor circula liniile 66, 69, 70, 85 și 685

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Linia 66 va funcționa pe un traseu scurtat între terminalul "Spitalul Fundeni" și "Piața Rosetti", cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul de bază.

Linia 69 circula pe un traseu scurtat între terminalul "Valea Argeșului" și "Podul Operei".

Linia 70 va funcționa sâmbătă între terminalul "Bd. Basarabia" și "Piața Rosetti", pe Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi sensul invers al traseului de dus.

Linia 85 va funcționa pe un traseu scurtat între terminalul "Arena Națională" și "Piața Rosetti", cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 685 va asigura, sâmbătă, conexiunea în zona centrală pe relația est-vest, urmând să funcționeze între "Bd. Banu Manta" și "Piața Rosetti" pe traseul: Bd. Banu Manta, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, "Piața Rosetti", cu întoarcere pe Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Bd. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Calea Griviței, Șos. Nicolae Titulescu, "Bd. Banu Manta".