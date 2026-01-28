Tehnică militară pe străzile din București. Armata anunță deplasări pentru un exercițiu

Forțele Terestre Române au anunțat miercuri că vor desfășura transporturi de tehnică și echipamente militare în municipiul București, în contextul participării la un exercițiu militar, conform News.ro.

"Statul Major al Forţelor Terestre desfăşoară miercuri, 28 ianuarie, un antrenament ce implică deplasări de tehnică şi echipamente militare pe raza municipiului Bucureşti. Exerciţiul face parte din Planul activităţilor de instruire şi se desfăşoară periodic pentru a testa capacitatea de reacţie a structurilor din subordinea SMFT", anunţă, miercuri, Forţele Terestre Române.

Instituţia precizează că tehnica se va deplasa în intervalele orare care să nu afecteze, pe cât posibil, traficul auto din capitală.

"Vă cerem scuze pentru disconfortul creat în trafic", au mai transmis oficialii Armatei.

