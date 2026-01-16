Primele blindate Cobra II 4x4, fabricate în Turcia au ajuns în dotarea Armatei Române. Este vorba despre maşini de luptă folosite pentru transportul rapid al trupelor terestre, în caz de conflict.

Vehiculele COBRA II au ajuns din Turcia în România. Sunt vehiculele care marchează începutul unei schimbări importante în dotarea Armatei Române. Până la acest moment, 194 de blindate Cobra 2 au ajuns în țară și se află la centrul 84 de mentenanță și recepție din București. Este locul unde vehiculele sunt inventariate înainte de a fi trimise în unitățile operative din întreaga țară.

Înainte au fost verificate la un centru din Mediaș, acolo s-au testat motorul, transmisia, sistemele electrice, comunicațiile, dar și nivelul de protecție. Apoi, în ultima lună, au fost trimise în Capitală.

Este un vehicul blindat ușor, 4x4, produs de compania turcească Otokar. Este gândit pentru mobilitate rapidă și protecția militarilor în misiuni reale. Are tracțiune integrală, suspensie independentă și poate merge în teren accidentat - pe noroi, nisip, zăpadă sau drumuri complet distruse.

Din punct de vedere tehnic, blindatul poate transporta 4 militari. În funcție de configurații are blindaj modular, ceea ce înseamnă că nivelul de protecție poate fi adaptat în funcție de misiune. Este proiectat să reziste la foc de armă, la explozii de mine și dispozitive improvizate, una dintre cele mai mari amenințări din conflictele moderne.

Pe plafon, Cobra II poate fi echipat cu stații de armament telecomandate, astfel încât militarii să nu fie nevoiți să iasă din vehicul în timpul luptei. În interior există sisteme moderne de comunicații și supraveghere compatibile cu standardele NATO.

Majoritatrea blindatelor vor fi produse în România

Ce vedem aici este doar începutul. România a comandat peste 1.000 de astfel de blindate. Primele au fost fabricate în afara țării, însă majoritatea vor fi produse în România la Mediaș, acolo unde a fost făcută recepția calitativă în ultimele săptămâni.

Asta înseamnă industrie de apărare, locuri de muncă și capacitatea de a întreține aceste vehicule în România, fără să mai așteptăm piese sau intervenții din afară. Pe scurt, blindatele Cobra 2 nu sunt doar niște mașini militare noi, sunt primele dintr-o generație care schimbă modul în care Armata Română se deplasează, se protejează și reacționează pe teren.

