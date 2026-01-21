Primele înscrieri în armata voluntară ar putea începe luna viitoare sau în martie. Autorităţile mizează anul acesta pe o mie de militari voluntari. Observator a filmat antrenamentul unui detaşament de la Vânători de Munte - model după care vor fi instruiţi şi cei care se înrolează de bunăvoie.

Ziua militarilor din Compania 2, Batalionul 30 Vânători de Munte începe înainte să se lumineze. Ies la înviorare la minus 17 grade Celsius în faţa cabanei militare Diham.

Instrucţia începe cu un exerciţiu tactic. Capturarea unor inamici. Focuri de armă, ordine scurte, mișcări calculate contra-cronometru.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Lecții de supraviețuire în condiții extreme

Instrucția este o lecție de supraviețuire în condiții extreme. În pădure, militarii învață să construiască adăposturi din crengi de brad.

Militar: Acesta este un adăpost tip ivoc pentru a se odihni grupa de vânători de munte pe timpul nopţii.

Reporter Observator: Cât durează să-l ridicaţi?

Militar: Aproximativ 2-3 ore. Acesta este adăpostul. Fiecare militar are izopren care să se aşează pe această cetină de brad şi sac de dormit.

Aşa va arăta instrucția şi pentru voluntarii care se vor înrola în Armată. Timp de 4 luni, tinerii până în 35 de ani vor face instrucție alături de profesioniști. Vor primi o soldă lunar, echipament, hrană şi cazare, iar la final, un bonus de peste 25.000 de lei.

Statul Major: populația trebuie pregătită pentru situații de criză

"Trebuie să avem o populație pregătită pentru diferite situații de criză, pentru susținerea unui efort de război. Capacitatea armatei române de a pregăti acest tip de militari este între 2.000 și 10.000 de militari pe an", a explicat generalul Gheorghiţă Vlad, şeful de Stat Major.

Unitățile unde vor fi cazați militarii vor fi modernizate, după modelul cabanei militare Diham.

Adelin a intrat în Armată la 20 de ani. După doi ani ca militar profesionist simte că a făcut cea mai bună alegere.

"Am terminat liceul şi după am încercat în armată. Este puţin diferit de ceea ce eşti obişnuit să faci în civilie, este un program mai strict. Deja a devenit o obişnuinţă şi o plăcere", a declarat Adelin Fundătureanu, militar.

Tot mai multe femei aleg cariera militară

Se antrenează alături de Ana-Maria, o tânără de 30 de ani, care a fost ospătar înainte.

Ana-Maria Vasilescu: La început a fost puţin mai dificil, dar cu timpul ne-am acomodat.

Reporter Observator: Presupun că primele luni de instrucţie.

Ana-Maria Vasilescu: Da. Acelea au fost mai dificile, a fost plecatul de acasă, că stai departe. Mai ales că suntem fete, dar ne mai susţin şi băieţii şi uşor, uşor ne-am acomodat.

Armata Română va avea anul acesta cel mai mare buget din istorie, peste 10 miliarde de euro, aproape 3% din Produsul Intern Brut. Alături de cele 16 miliarde din fondul Acțiunea pentru Securitatea Europeană vor moderniza şi pregăti armata pentru orice tip de intervenţie.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Ar trebui modificată formula de calcul a impozitului auto? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰