Electronice închiriate şi apoi amanetate. Este noul mod prin care escrocii reușesc să îi păcălească pe managerii caselor de amanet și să păgubească firmele care închiriază telefoane și laptop-uri. După ce infractorii nu mai achită ratele, adevăraţii proprietari le blochează şi vor să le recupereze. Poliţiştii avertizează că metoda este folosită și pe platformele de comerț online, acolo unde mulți se trezesc că au cumpărat dispozitive electronice blocate.

Pentru managerul acestui amanet din Capitală, telefonul pe care intenţiona să îl vândă cu câteva mii de lei s-a transformat într-o pierdere. Dispozitivul a fost blocat de adevăratul proprietar, care îl declarase furat.

"Firma de specialitate care i-a închiriat produsul l-a blocat pentru neplata ratelor. Iar noi am rămas cu acest produs pe stoc, fiind paguba noastră", susţine Matei, manager amanet.

Este o schemă nouă folosită de escroci, care câştigă astfel sute de euro bune cu un singur dispozitiv.

"De exemplu, un telefon care poate fi închiriat cu 200 de lei pe lună ajunge să fie amanetat pentru 2.500 de lei, de aproape 13 ori mai mult decât suma plătită inițial", a transmis reporterul Observator Bogdan Dinu.

"Noi recomandăm tuturor clienților să cumpere din magazine de specialitate unde au bon fiscal, garanție, pentru a evita astfel de cazuri", recomandă Matei, manager amanet.

Angajații acestui amanet verifică, măcar sumar, proveniența obiectelor primite. În schimb, alți patroni ignoră aceste detalii esențiale, care i-ar putea lăsa fără bani sau produse.

Specialiștii avertizează că aceeași metodă de înșelăciune este folosită și pe platformele online de vânzări, unde escrocii mizează pe faptul că păgubiții nu vor merge la poliție.

"Folosiți doar platforme de vânzare-cumpărare pe care le cunoașteți. Atenție la ofertele sub prețul pieței. Dacă ceva pare prea bun să fie adevărat, atunci chiar nu este", a declarat Andreea Balaș, Poliția Ilfov.

Dacă în anii trecuți era o variantă rar întâlnită, acum tot mai multe magazine online oferă posibilitatea de a închiria telefoane sau dispozitive smart, inclusiv televizoare sau laptopuri. Totul se face simplu, doar cu buletinul și cu o declarație tipizată.

