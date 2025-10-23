Antena Meniu Search
Escroci prinși după mai multe ţeape cu ședințe foto. Victimele, păcălite că vor apărea în reclame

O rețea de escroci a pus la cale o schemă prin care păcăleau oamenii să plătească mii de lei. Victimele erau abordate pe stradă. Li se promiteau apariții în reclame TV, în urma unor şedinţe foto pentru care escrocii le cereau sume importante de bani. După ce încasau banii, închideau firma și reveneau cu o nouă companie fictivă, cerând alte sume pentru continuarea colaborării. Polițiștii au făcut joi percheziții în mai multe județe și au început urmărirea penală a celor implicați.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 17:48
Polițiștii au efectuat joi mai multe percheziții în județele Ilfov, Dolj, Timiș și Buzău, în cadrul unei anchete privind un grup care ar fi înșelat mai multe persoane cu peste 370.000 de lei. Suspecții, care s-ar fi dat drept reprezentanți ai unor firme de marketing, au promis colaborări false și au cerut apoi bani pentru taxe inventate.

Potrivit unor surse judiciare, persoanele vătămate au fost abordate pe strada și convinse să plătească pentru o ședință foto ca să apară în mediul online şi la TV în diferite reclame.

După ședința foto, păgubiţii nu au mai primit nimic. Au aflat că respectiva firmă s-a închis şi că activitatea a fost preluată de altă firmă. Dacă doreau să continue proiectele cu noua firmă erau puşi să plătească din nou o altă şedinţă foto. La scurt timp şi a doua firmă s-a închis. Unii dintre ei au plătit alţi bani pentru altă firmă. Ulterior şi-au cerut banii înapoi. Li s-a cerut taxă pentru reziliere, pe care au platit-o.

"Aceste sume ar fi fost achitate în conturi bancare furnizate de bănuiți, prejudiciul cauzat fiind estimat la aproximativ 378.000 de lei. În vederea administrării materialului probator, în cursul zilei de astăzi, 23 octombrie 2025, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză", a transmis Poliţia Capitalei. 

În urma perchezițiilor făcute joi, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes pentru anchetă. Persoanele vizate au fost depistate și conduse la audieri, urmând ca față de acestea să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

