Terasele și beach-barurile au dispărut de pe plajele din Năvodari. Peste 70 de construcții din cea mai scumpă stațiune de pe litoral au fost demolate, iar ministrul Mediului anunță măsuri şi mai dure. Va modifica legea plajelor, iar în cazul imobilelor construite ilegal, statul își va revendica terenurile de pe litoral. Oamenii din HoReCa se tem că această decizie va afecta grav turismul.

Pe plajele din Năvodari, în locul teraselor de lux și al șezlongurilor, a rămas acum doar un petic mare de nisip.

"Noi am fost lăsaţi să funcţionăm aşa cum spune toată lumea 'ilegal'. Eu îmi doresc acest PUZ cu ardoare pentru că vreau să lucrez în deplină legalitate", a declarat Lucian Marcu, fost administrator de plajă.

"Toate cele 75 de beach-baruri au fost demolate complet în Năvodari, transformând peisajul de la malul mării într-unul cum nu a mai fost niciodată în 30 de ani. Cei de la Apele Române promit licitaţii la început de an, iar până la o lege clară, viitoarele contracte pentru închirierea plajelor trebuie să respecte mai multe condiţii: facilităţi necesare persoanelor cu dizabilităţi, familiilor cu copii, spaţii de recreere sau zone pentru cei care vor să pună prosopul direct pe plajă", a transmis reporterul Observator Cristina Niţă.

Timp de trei ani, raportul despre situaţia de la malul mării a stat într-un sertar. Ministrul Mediului a schimbat acum o lună reprezentantul care coordonează grupul de lucru. Şi asta pentru că măsurile luate de-a lungul timpului, fără o lege clară, nu au fost suficiente.

"Amenzi de-a lungul timpului au fost date, însă sunt amenzi foarte mici. O amendă aplicată minimă, de 10.000 de lei, asta înseamnă că dacă în 15 zile această amendă a fost plătită, se putea ajunge chiar la 5.000 de lei pentru clădirea ilegală. Asta înseamnă 2 şampanii de lux", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Oamenii din turism spun că anul viitor sezonul va fi unul sub semnul întrebării.

"Operatorul economic care ar vrea să construiască un beach bar ce poata să gândească acum, câtă vreme instituţiile statului, în ultimii 20-25 de ani, au demonstrat acest haos în deciziile pe care le-au luat? Sezonul viitor prezintă deja foarte multe semne de întrebare. Privim cu ingrijorare ce se întâmplă în Mamaia Nord", susţine Corina Martin, preşedinte RESTO.

Primăria spune că noul PUZ a trecut în etapa legală de avizare.

"Se va reglementa foarte clar posibilitatea de a amenaja beach baruri întrucât până la acest moment erau sectoare de plaje care nu prevedeau această posibilitate. Inclusiv vor fi evidenţiate zone destinate plajei pe cearceaf", a spus Elena Aftene, purtătoare de cuvânt a Primăriei Năvodari.

Ministrul Mediului anunţă măsuri dure şi pentru proprietăţile construite ilegal la malul mării. Apele Române va putea să-şi revendice în instanță terenurile, vândute ilegal în ultimii 25 de ani de autoritățile locale.

