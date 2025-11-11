Intervenție contracronometru în județul Prahova, unde o femeie a născut singură, acasă, fără niciun ajutor medical. O vecină a fost cea care a sunat la 112, iar o asistentă din dispeceratul ISU-SAJ a ghidat pas cu pas îngrijirile acordate mamei și nou-născutului, până la sosirea echipajelor. Datorită calmului și profesionalismului asistentei, viața celor doi a fost salvată, potrivit News.ro. Mama și bebelușul au ajuns la spital în siguranță și sunt acum în afara oricărui pericol.

"Ține copilul la cald". Intervenţie contracronometru în cazul unei mame care a născut singură acasă în Prahova - Shutterstock | Ilustraţie

"Un apel la 112, venit din partea unei vecine, anunţa că o tânără mamă a născut acasă, singură, fără ajutor medical. La celălalt capăt al firului, doamna asistentă din dispeceratul ISU-SAJ Prahova a preluat apelul cu voce calmă, dar hotărâtă. A adresat întrebările esenţiale pentru a afla starea mamei şi a nou-născutului, realizând rapid că fiecare secundă conta", au transmis, marţi seară, reprezentanţii ISU Prahova.

Instrucțiuni vitale pentru salvarea bebelușului

Potrivit acestora, asistenta a alertat simultan un echipaj de prim ajutor SAJ (tip B2) şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă cu medic, însă a rămas în permanenţă alături de apelantă la telefon.

"Cu răbdare şi empatie, i-a oferit instrucţiuni precise: cum să ţină copilul la cald, cum să-l observe, cum să pregătească momentul clampării şi tăierii cordonului ombilical - un gest vital pentru siguranţa bebeluşului. A fost o adevărată luptă contracronometru, condusă doar prin voce, calm şi profesionalism", a mai transmis sursa citată.

Când echipajele au ajuns la faţa locului, mama era epuizată, copilul fragil, iar vecina - în continuare conectată la instrucţiunile primite.

Mama și copilul, în afara oricărui pericol

"Cu delicateţe şi promptitudine, colegii noştri, alături de echipajul SAJ, au preluat situaţia: au evaluat rapid starea mamei şi a bebeluşului, i-au stabilizat şi i-au transportat în siguranţă la spital", arată pompierii.

Potrivit acestora, atât mama cât şi bebeluşul sunt acum în afara oricărui pericol.

