"Ține copilul la cald". Intervenţie contracronometru în cazul unei mame care a născut singură acasă în Prahova

Intervenție contracronometru în județul Prahova, unde o femeie a născut singură, acasă, fără niciun ajutor medical. O vecină a fost cea care a sunat la 112, iar o asistentă din dispeceratul ISU-SAJ a ghidat pas cu pas îngrijirile acordate mamei și nou-născutului, până la sosirea echipajelor. Datorită calmului și profesionalismului asistentei, viața celor doi a fost salvată, potrivit News.ro. Mama și bebelușul au ajuns la spital în siguranță și sunt acum în afara oricărui pericol.

la 11.11.2025 , 20:57
"Un apel la 112, venit din partea unei vecine, anunţa că o tânără mamă a născut acasă, singură, fără ajutor medical. La celălalt capăt al firului, doamna asistentă din dispeceratul ISU-SAJ Prahova a preluat apelul cu voce calmă, dar hotărâtă. A adresat întrebările esenţiale pentru a afla starea mamei şi a nou-născutului, realizând rapid că fiecare secundă conta", au transmis, marţi seară, reprezentanţii ISU Prahova.

Instrucțiuni vitale pentru salvarea bebelușului

Potrivit acestora, asistenta a alertat simultan un echipaj de prim ajutor SAJ (tip B2) şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă cu medic, însă a rămas în permanenţă alături de apelantă la telefon.

"Cu răbdare şi empatie, i-a oferit instrucţiuni precise: cum să ţină copilul la cald, cum să-l observe, cum să pregătească momentul clampării şi tăierii cordonului ombilical - un gest vital pentru siguranţa bebeluşului. A fost o adevărată luptă contracronometru, condusă doar prin voce, calm şi profesionalism", a mai transmis sursa citată.

Când echipajele au ajuns la faţa locului, mama era epuizată, copilul fragil, iar vecina - în continuare conectată la instrucţiunile primite.

Mama și copilul, în afara oricărui pericol

"Cu delicateţe şi promptitudine, colegii noştri, alături de echipajul SAJ, au preluat situaţia: au evaluat rapid starea mamei şi a bebeluşului, i-au stabilizat şi i-au transportat în siguranţă la spital", arată pompierii.

Potrivit acestora, atât mama cât şi bebeluşul sunt acum în afara oricărui pericol.

