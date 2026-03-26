Pericol major pe o şosea din Timiş. Un tir cu azotat de amoniu s-a răsturnat, iar poliţiştii au decis să evacueze de urgenţă oamenii din zonă, pe o rază de 500 de metri din cauza riscului de explozie.

În accident au fost implicate două autotrenuri şi un autoturism, iar în urma impactului, unul dintre șoferii de TIR a fost rănit ușor.

La locul accidentului au ajuns și reprezentanții Gărzii de Mediu, care evaluează situația. Azotatul de amoniu, folosit în agricultură poate deveni inflamabil.

Pericolul este cunoscut în România încă din anul 2004, când a avut loc explozie devastatoare de la Mihăilești care a ucis 18 oameni.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰