Video TIR care transporta o substanță periculoasă, răsturnat în Timiș. Zona a fost evacuată pe 500 de metri

Pericol major pe o şosea din Timiş. Un tir cu azotat de amoniu s-a răsturnat, iar poliţiştii au decis să evacueze de urgenţă oamenii din zonă, pe o rază de 500 de metri din cauza riscului de explozie.

de Redactia Observator

la 26.03.2026 , 13:25

În accident au fost implicate două autotrenuri şi un autoturism, iar în urma impactului, unul dintre șoferii de TIR a fost rănit ușor. 

La locul accidentului au ajuns și reprezentanții Gărzii de Mediu, care evaluează situația. Azotatul de amoniu, folosit în agricultură poate deveni inflamabil. 

Pericolul este cunoscut în România încă din anul 2004, când a avut loc explozie devastatoare de la Mihăilești care a ucis 18 oameni.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

timis tir sosea accident garda de mediu risc explozie azotat de amoniu
Înapoi la Homepage
Ce avere a ajuns să aibă de fapt românul celebru care spunea despre el că e &#8220;frumos, deștept și bogat!&#8221;
Cât costă ținuta Mirabelei Grădinaru purtată la prima întâlnire cu Melania Trump. Cum arată rochia pe care a ales-o la eveniment
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Noelia va muri astăzi, la doar 25 de ani, prin eutanasie la cerere, în Spania: ”Vreau doar să plec în pace”
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă tentează să faceți stocuri cât produsele sunt la reducere?
Observator » Evenimente » TIR care transporta o substanță periculoasă, răsturnat în Timiș. Zona a fost evacuată pe 500 de metri
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.