Ieri, 20 decembrie, românii au sărbătorit Ignatul, un ritual tradiţional care presupune sacrificarea porcului pentru masa de Crăciun. La Sovata, tradiţiile s-au văzut şi s-au gustat cel mai bine în gara Mocăniţei.

de Sorin Tanţoş

la 21.12.2025 , 07:52

În gara Mocăniţei, acolo unde a avut loc tradiţionala sacrificare porcului, aromele specifice şi şoriciul proaspăt i-a ademenit pe turişti ca un magnet. Mai ales că localncii au împărtăşit cu ei şi tainele acestui obicei străvechi. Verdictul, însă, a fost dat de pofticioşi după ce gazdele au pregătit pomana porcului.

În timp ce unii testau şoriciul şi jumările, familiile cu copii au pornit la drum spre pădurea Fermecată. Acolo l-au întâlnit pe Moş Crăciun, care a coborât din trenuleţ cu tolba plină de daruri. Ca sa îl impresioneze pe Moşul, cei mici au mers în casa lui, unde au stat la rând ca să îi spună poezii, dar şi să fredoneze cântece speciale de Crăciun. La final, toţi copiii au primit cadourile mult aşteptate.

