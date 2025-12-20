Tradiţia spune că azi se taie porcul. Ziua Ignatului începe cu multă muncă în gospodăriile din ţară, în special cele din zona rurală. Totul, pentru a pune pe masa de Crăciun cele mai bune preparate din carne de porc.

E o zi care aminteşte de ceea ce făcea Sfântul Ignatie: sacrificarea porcului şi împărţirea cărnii către sărmani. Avem parte de o sărbătoare care are rădăcini vechi şi aminteşte de faptul că la trecerea dintre ani se sacrificau animale, un mod de a reprezenta simbolic finalul de an şi o nouă viaţă, un nou început.

Tradiţii de Ignat

Conform tradiţiilor, sacrificarea porcului nu se face înainte de răsăritul soarelui şi nici după apus. Astăzi, nu avem voie să facem nicio altă activitate în gospodărie în afară de sacrificarea porcului. Se face desigur şi tradiţionala pomană a porcului şi se consumă vin fiert.

Mai sunt şi alte superstiţii legate de tăierea porcului. Se spune că dacă splina e mărită atunci iarna va fi grea, lungă şi cu multă zăpadă. Iar dacă în inima porcului se găseşte sânge închegat atunci cel care deţine porcul va avea un an cu mulţi bani.

