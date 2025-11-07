3 maşini s-au ciocnit pe A2, o femeie găsită decedată. Murise cu 6 ore înainte de accident, în Bulgaria

Un accident s-a produs vineri dimineaţă, 7 octombrie, pe Autostrada A2. Trei maşini s-au ciocnit pe sensul de mers către Bucureşti, iar o femeie a fost găsită decedată printre fiarele contorsionate.

- 3 maşini s-au ciocnit pe A3, o femeie găsită decedată. Murise cu 6 ore înainte de accident, în Bulgaria

Echipele de intervenţie venite la faţa locului au descarcerat victima, dar ancheta ulterioră a scos la iveală un fapt tulburător. Medicii chemaţi la intervenţie au observat rapid că semnele biologice nu corespundeau deloc cu momentul impactului. Femeia murise cu cel puţin 6 ore înainte de producerea accidentului.

Caz bizar pentru poliţiştii români

Potrivit informaţiilor Observator, femeia decedată avea 83 de ani şi a fost identificată ca fiind Jutta Anna Juliana Kurschner, cetăţean german. Fiul ei, un bărbat de 54 de ani, de asemenea cetăţean german, era cel care conducea vehiculul şi care, cel mai probabil din cauza oboselii, a fost cel care a provocat carambolul de pe A2.

Articolul continuă după reclamă

Ancheta Poliţiei a scos la iveală faptul că bărbatul venea din Bulgaria, acolo fusese în vacanţă alături de mama sa. Femeia a decedat acolo din cauze naturale, dar fiul nu a vrut să treacă prin toate formalităţile obligatorii în astfel de cazuri pentru a repatria trupul neînsufleţit al mamei sale în Germania. Aşa că a pus-o pe femeie pe scaunul din dreapta, i-a legat centura şi a încercat să ajungă acasă pe cale terestră. A trecut de vama Giurgiu spunându-le vameşilor, cel mai probabil, ca bătrâna doarme. Şi probabil că folosind această scuză prin toate vămile către Germania ar fi ajuns la destinaţie dacă nu se întâmpla accidentul de pe Autostrada Soarelui.

Cazul a fost însă preluat acum de Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, iar Serviciul de Investigaţii Criminale încearcă să pună cap la cap toate informaţiile pentru a putea contura o imagine clară asupra a ceea ce s-a întâmplat. Poliţiştii români iau în calcul absolut toate variantele în acest caz, inclusiv faptul că cetăţeanul german ar fi produs intenţionat accidentul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰