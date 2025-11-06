Antena Meniu Search
Video Cursă nebună pe trotinetă pe A3. Un bărbat gonea cu 90 km/h printre maşini: “I-a zis una ca e singură acasă"

Imagini inedite surprinse pe autostrada A3, cunoscută ca Autostrada Transilvania. Un bărbat a fost văzut gonind pe trotinetă cu 90 km/pe oră, printre maşini.

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 15:38

Incidentul s-a întâmplat ieri, iar imaginile au fost postate pe reţele de socializare de un utilizator TikTok, alături de mesajul: „Ce facem cu ăştia???”. Comentariile nu au întârziat să apară.

„Dacă dă într-o gropiţa, se dezmembrează sub formă de puzzle”. “Să fie amendați. corespunzător şi confiscarea trotinetei. A pus viața în pericol”. “Nici de donator de organe nu mai este bun dacă ia o trântă”. “I-a zis una ca e singură acasa dar nu mai are permis”. “Să sperăm că mai funcționează selecția naturală!”, sunt doar câteva dintre comentarii.

