O navă maritimă încărcată cu aproximativ 6.200 de tone de bitum a eșuat, miercuri, pe Canalul Sulina, la mila marină 28+1/2, între localitățile Maliuc și Partizani. Nava-tanc maritimă Lil Stella, sub pavilion Hong Kong, se deplasa din Grecia către portul Galați și are la bord 18 membri ai echipajului.

Trafic restricționat pe canalul Sulina după ce o navă cu 6.200 de tone de bitum a eșuat

Potrivit primelor informații, nava aflată în marș amonte ar fi rămas fără direcție, ajungând să eșueze pe malul drept al canalului navigabil. În urma incidentului, traficul pe Canalul Sulina a fost restricționat temporar.

O echipă a Căpităniei Portului Tulcea s-a deplasat la fața locului pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare. De asemenea, a fost solicitată intervenția remorcherului Sulina 2, aparținând Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, pentru operațiunea de dezeșuare.

Autoritățile au precizat că, până în acest moment, nu au fost raportate victime, pagube materiale sau cazuri de poluare. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele producerii incidentului.