Trafic restricționat pe canalul Sulina după ce o navă cu 6.200 de tone de bitum a eșuat
O navă maritimă încărcată cu aproximativ 6.200 de tone de bitum a eșuat, miercuri, pe Canalul Sulina, la mila marină 28+1/2, între localitățile Maliuc și Partizani. Nava-tanc maritimă Lil Stella, sub pavilion Hong Kong, se deplasa din Grecia către portul Galați și are la bord 18 membri ai echipajului.
Potrivit primelor informații, nava aflată în marș amonte ar fi rămas fără direcție, ajungând să eșueze pe malul drept al canalului navigabil. În urma incidentului, traficul pe Canalul Sulina a fost restricționat temporar.
O echipă a Căpităniei Portului Tulcea s-a deplasat la fața locului pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare. De asemenea, a fost solicitată intervenția remorcherului Sulina 2, aparținând Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, pentru operațiunea de dezeșuare.
Autoritățile au precizat că, până în acest moment, nu au fost raportate victime, pagube materiale sau cazuri de poluare. O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele producerii incidentului.