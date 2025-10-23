Un bărbat din Capitală a fost găsit mort noaptea trecută în fața blocului în care locuia, pe Bulevardul Unirii. Anchetatorii care au ajuns la fața locului merg pe ipoteza unei sinucideri.

Bărbatul în vârstă de 63 de ani locuia singur în apartamentul său de la etajul 6, loc din care s-ar fi aruncat în gol.

Salvatorii nu au putut face nimic pentru a-l salva pe om, iar trupul neînsuflețit a fost preluat de cei de la INML pentru efectuarea necropsiei. Ancheta continuă pentru a se stabili ce s-a întâmplat.

