Video Tragedie în Capitală. Un bărbat de 63 de ani a murit după ce s-ar fi aruncat în gol de la etajul şase

Un bărbat din Capitală a fost găsit mort noaptea trecută în fața blocului în care locuia, pe Bulevardul Unirii. Anchetatorii care au ajuns la fața locului merg pe ipoteza unei sinucideri.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 08:05

Bărbatul în vârstă de 63 de ani locuia singur în apartamentul său de la etajul 6, loc din care s-ar fi aruncat în gol.

Salvatorii nu au putut face nimic pentru a-l salva pe om, iar trupul neînsuflețit a fost preluat de cei de la INML pentru efectuarea necropsiei. Ancheta continuă pentru a se stabili ce s-a întâmplat.

