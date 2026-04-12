Video Tragedie în noaptea de Înviere. Clopotar rănit după ce clopotul s-a desprins și i-a căzut în cap, la slujbă

Un alt incident tragic a avut loc la o biserică din Bacău, chiar în noapte de Înviere. În timpul slujbei, clopotarul a fost grav rănit, după ce clopotul bisericii s-a desprins şi i-a căzut în cap.

de Clara Mihociu

la 12.04.2026 , 13:59

Totul s-a întâmplat chiar la miezul nopții, în timp ce abia începuse slujba de Înviere, iar preotul îi chema pe oameni să ia lumină. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, a mers să tragă clopotul. A făcut asta de două ori, iar a treia oară clopotul s-a desprins și i-a căzut în cap.

Din cauza zgomotului puternic care s-a auzit, oamenii au mers să vadă ce s-a întâmplat, l-au găsit la pământ, inconștient, și au sunat la 112. Un echipaj de prim-ajutor a venit imediat la fața locului și i-a acordat primul ajutor, după care a fost transferat la spitalul din Bacău. 

În prezent ar fi în comă indusă, în stare destul de gravă, iar medicii încearcă să-i salveze viața. Cel mai probabil, sistemul de prindere al clopotului era defect și nu s-a știut din timp acest lucru, dar se fac acum verificări. 

S-a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și de asemenea a fost anunțat și Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru că nu s-ar fi luat măsurile de securitate necesare. Bărbatul obișnuia să ajute la diverse treburi în cadrul lăcașului de cult.

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

accident bacau clopotar inviere paste spital coma
