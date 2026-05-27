Video Pompierul rănit în carambolul de pe DN6 a murit. Momentul accidentului, surprins de o cameră de bord
Pompierul de 22 de ani, care a fost implicat într-un carambol pe DN6, a murit. La aproximativ două săptămâni de la accident, au apărut şi imagini surprinse de camera de bord a uneia dintre maşinile implicate.
În acestea se observă cum un şofer pierde controlul volanului într-o curbă periculoasă şi intră pe contrasens, acolo unde loveşte frontal un autoturism care circula regulamentar şi, ulterior, izbeşte un al doilea autovehicul.
Individul vinovat, un poliţist de 37 de ani, a murit pe loc. Culmea, în urma cercetărilor, s-a descoperit faptul că acesta se urcase beat la volan. Avea în sânge o alcoolemie uriaşă de, atenţie, 2,55 mg/L!
În maşină cu el se aflau Alex, pompierul care a murit în spital, şi iubita sa, care a fost şi ea grav rănită.
