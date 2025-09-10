Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Tragedie în Reşiţa. O femeie a fost atacată şi ucisă de câinele familiei

O tragedie cutremurătoare a avut loc, joi seară, în localitatea Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin. O femeie de 70 de ani a murit după ce a fost atacată și mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully.

Câine rasa american bully Tragedie în Reşiţa. O femeie a fost atacată şi ucisă de câinele familiei - Shutterstock

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18:35, chiar în grădina casei victimei. Potrivit primelor informații, câinele a devenit agresiv și a atacat-o pe stăpâna sa, provocându-i răni extrem de grave.

Martorii au alertat imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. La fața locului a intervenit un elicopter SMURD, iar echipajul medical a încercat minute în șir să o resusciteze pe femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, aceasta a fost declarată decedată.

Animalul a fost tranchilizat și ulterior eutanasiat pentru a preveni alte incidente.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii au deschis o anchetă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița. Dosarul vizează ucidere din culpă și neluarea măsurilor de către proprietar pentru a preveni atacul câinelui asupra unei persoane.

caine resita omor
Înapoi la Homepage
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin?
Observator » Evenimente » Tragedie în Reşiţa. O femeie a fost atacată şi ucisă de câinele familiei