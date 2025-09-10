Tragedie în Reşiţa. O femeie a fost atacată şi ucisă de câinele familiei
O tragedie cutremurătoare a avut loc, joi seară, în localitatea Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin. O femeie de 70 de ani a murit după ce a fost atacată și mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully.
Incidentul s-a petrecut în jurul orei 18:35, chiar în grădina casei victimei. Potrivit primelor informații, câinele a devenit agresiv și a atacat-o pe stăpâna sa, provocându-i răni extrem de grave.
Martorii au alertat imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112. La fața locului a intervenit un elicopter SMURD, iar echipajul medical a încercat minute în șir să o resusciteze pe femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, aceasta a fost declarată decedată.
Animalul a fost tranchilizat și ulterior eutanasiat pentru a preveni alte incidente.
Polițiștii au deschis o anchetă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița. Dosarul vizează ucidere din culpă și neluarea măsurilor de către proprietar pentru a preveni atacul câinelui asupra unei persoane.
