Premieră în România: transplant hepatic făcut de un robot, de la donator viu

Premieră naţională în domeniul medical: la Institutul Clinic Fundeni a fost realizat primul transplant hepatic de la donator viu cu recoltare robotică. Donatoarea, în vârstă de 53 de ani, i-a donat soțului ei, de 50 de ani, lobul drept al ficatului. Primitorul avea un carcinom hepatocelular pe fondul unei ciroze cu virus hepatitic C.

Pe 30 septembrie 2026, echipa Centrului pentru Boli Digestive și Transplant Hepatic din Institutul Clinic Fundeni, coordonată de Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, a realizat primul transplant hepatic de la donator viu din România cu fragmentul de ficat recoltat robotic.

Ambii pacienți au o evoluție postoperatorie favorabilă. Transplantul de la donator viu este posibil pentru că ficatul se regenerează.

Pentru siguranța donatorului, o persoană sănătoasă, prelevarea se face la Institutul Clinic Fundeni din 2023 prin laparoscopie. Abordul robotic, folosit acum în premieră națională, adaugă o imagine tridimensională mărită și instrumente articulate, pentru o disecție de mare precizie.

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Prelevarea robotică a fost realizată de Dr. Iulian Moșteanu, implantarea grefei de Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, iar anastomoza arterei hepatice, prin microchirurgie, de Dr. Dragoș Zamfirescu.

„Donatorul viu face un gest de o generozitate extraordinară, iar datoria noastră este să-i oferim cea mai sigură operație posibilă. Abordul robotic este pasul firesc după laparoscopie și ne ajută să reducem și mai mult traumatismul operator pentru donator.”

Peste 1000 de transplanturi de ficat, în trei decenii

Programul de transplant hepatic din România a fost fondat la Institutul Clinic Fundeni de Prof. Dr. Irinel Popescu, sub îndrumarea căruia au fost realizate primul transplant hepatic din țară (1997), primul transplant hepatic reușit (2000) și primul transplant hepatic de la donator viu (2000). Centrul a depășit 1.000 de transplanturi hepatice. Din 2025 este condus de Prof. Dr. Vlad Brașoveanu, care continuă și dezvoltă programul, inclusiv pe cel de transplant de la donator viu.