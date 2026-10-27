A primit inima unui sinucigaș, s-a îndrăgostit de văduva lui și s-a sinucis la fel, 13 ani mai târziu

Povestea lui Terry Cottle, Sonny Graham și Cheryl Sweat pare desprinsă dintr-un film. În 1995, Terry Cottle s-a sinucis, iar inima sa a ajuns, prin transplant, la Sonny Graham, un bărbat care mai avea doar câteva luni de trăit. Zece ani mai târziu, Sonny s-a căsătorit cu văduva donatorului său, iar în 2008 și-a luat viața în același mod ca acesta. Povestea celor două familii e acum subiectul podcastului Heart, produs de Apple TV.

În 1988, Cheryl Sweat, în vârstă de 22 de ani, a început o relație cu Terry Cottle, care avea 27 de ani. Femeia tocmai divorțase, iar Terry era încă însurat și avea două fiice, scrie presa italiană.

Bărbatul trecuse prin mai multe tragedii. Sora sa geamănă murise la doar șase săptămâni de la naștere, iar el spunea că a simțit mereu că îi lipsește ceva. Când avea 13 ani, și-a pierdut mama, răpusă de cancer. Mai târziu, cel mai bun prieten al său a murit într-un accident chiar în ziua în care i se născuse a doua fiică.

Relația dintre Terry și Cheryl nu a rămas secretă prea mult timp. La câteva luni după ce a aflat despre aventură, fostul soț al lui Cheryl a sunat-o pe soția lui Terry și i-a dezvăluit totul.

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În mai 1989, în doar nouă zile, Terry și-a recunoscut infidelitatea, a divorțat și s-a căsătorit cu Cheryl. Terry i-a adoptat pe cei doi copii ai femeii, iar împreună au mai avut o fiică. În timp ce el continua să lucreze, Cheryl s-a apucat de studii pentru a deveni asistentă medicală.

În 1994, familia s-a mutat în Moncks Corner, Carolina de Sud. Cele două fiice ale lui Terry din prima căsătorie locuiau în Ohio, la aproape 1.000 de kilometri distanță, și își vedeau tatăl doar o dată pe an. În podcast, acestea au povestit că vizitele erau traumatizante. Una dintre ele a spus că Cheryl era foarte geloasă pe timpul petrecut de fete cu tatăl lor.

Moartea lui Terry Cottle

După o perioadă, mama lui Cheryl, rămasă văduvă, s-a mutat în casa cuplului. Nemulțumit de noua situație, Terry a plecat să locuiască la sora lui. Nici această variantă nu a durat mult, deoarece femeia era însărcinată, iar camera în care stătea fratele ei urma să fie pregătită pentru copil.

Terry s-a întors acasă, însă, după numai trei săptămâni, el și Cheryl au avut o ceartă puternică. Femeia i-ar fi cerut să plece, spunând că nu putea rămâne alături de un bărbat care câștiga atât de puțini bani.

Terry trebuia să plătească și pensia alimentară pentru cele două fiice din prima căsătorie, iar veniturile sale erau modeste. În seara dinaintea morții, bărbatul s-a dus la sora lui și i-a spus că se simțea pierdut, pentru că nu reușea să-și facă soția fericită.

A doua zi, Terry a intrat în baie, iar în casă s-a auzit un foc de armă. Pe 20 martie 1995, la patru zile după incident, Cheryl a fost de acord să-l deconecteze pe soţ de la aparatele care îl țineau în viață și să-i doneze organele.

În aceeași zi, telefonul lui Sonny Graham a sunat. Bărbatul aștepta de mai bine de un an un donator de inimă.

Sonny Graham primește o nouă șansă la viață

Sonny Graham era o figură cunoscută în Hilton Head, o insulă din Carolina de Sud. Veteran al forțelor aeriene, acesta conducea un turneu internațional de golf și contribuise la construirea terenului de fotbal al liceului local. Era căsătorit cu Elaine și avea doi copii.

În 1994, o infecție virală îi afectase grav mușchiul inimii. În mai puțin de un an, ajunsese să aibă dificultăți chiar și atunci când încerca să se ridice de pe scaun. Medicii îi mai dădeau aproximativ șase luni de trăit.

Pe 20 martie 1995, a primit vestea pe care o aștepta: fusese găsită o inimă compatibilă, provenită de la Terry Cottle. Sonny a plecat la Charleston, unde medicii l-au operat de urgență. La externare, nu știa cine fusese donatorul. Știa doar că acesta avea 33 de ani și era din Carolina de Sud.

În șase luni, Sonny și-a revenit suficient de mult încât să se întoarcă inclusiv în Alaska, la pescuit. Pentru el, transplantul însemna o a doua șansă la viață. Cu timpul, însă, apropiații au observat schimbări în comportamentul său. Sonny ar fi început să aibă pofte, gusturi și preferințe pe care, înainte de transplant, nu le avusese, dar care îi caracterizaseră viața lui Terry.

Aceste relatări au alimentat ulterior speculațiile despre o posibilă legătură între personalitatea unui donator și cea a persoanei care primește organul.

Sonny se îndrăgostește de văduva donatorului său

În 1996, Sonny a încercat să ia legătura cu Cheryl pentru a-i mulțumi că acceptase donarea organelor soțului ei. I-a trimis fotografii și un mesaj politicos, iar femeia l-a sunat. În ianuarie 1997, cei doi s-au întâlnit la cină. La masă era și soția lui Sonny, însă acesta a povestit ulterior că fusese atras imediat de Cheryl. "M-am îndrăgostit de ea de la prima întâlnire. Aveam impresia că o cunosc de ani de zile", ar fi scris el mai târziu.

La momentul întâlnirii cu Sonny, Cheryl era implicată într-o altă relație. În aprilie 1997, s-a căsătorit pentru a treia oară, cu George Watkins. Tatăl ei murise cu ani în urmă, așa că Sonny s-a oferit să o conducă la altar. În 1999, Cheryl a mai avut un copil.

Între timp, soția lui Sonny a început să suspecteze că între cei doi exista mai mult decât o simplă prietenie. Bărbatul găsea tot mai des motive să o viziteze pe Cheryl, folosind drept pretext faptul că nepoata sa avea aceeași vârstă cu fiica acesteia.

În octombrie 2001, ambele cupluri s-au despărțit. Sonny și Cheryl s-au mutat în Georgia, orașul natal al bărbatului, însă relația lor nu a durat mult. În mai 2002, Sonny a dat-o în judecată pe Cheryl pentru că nu îi returnase aproximativ 3.000 de dolari împrumutați. La rândul ei, femeia l-a acuzat că devenise posesiv și amenințător după ce ea încercase să pună capăt relației.

Cheryl s-a căsătorit apoi pentru a patra oară, cu John Johnson Jr., un agent federal care lucra la penitenciarul unde ea era asistentă medicală. Căsnicia s-a încheiat rapid, iar cei doi s-au acuzat reciproc de violență domestică. Cheryl și-a retras ulterior acuzația.

"M-am îndrăgostit de două ori de aceeași inimă"

În august 2004, divorțul lui Cheryl de Johnson a devenit definitiv, iar femeia s-a întors la Sonny. Pe 8 decembrie 2004, cei doi s-au căsătorit. Era a cincea oară când Cheryl ajungea în fața altarului, iar de data aceasta mirele era chiar bărbatul care primise inima primului ei soț. "M-am îndrăgostit de două ori de aceeași inimă", i-ar fi spus Cheryl unui reporter în 2006.

În primii doi ani, căsnicia părea să funcționeze. În 2006, Sonny a aflat însă că avea cancer de piele. A trecut prin mai multe tratamente, iar boala a intrat în remisie. Pe 1 aprilie 2008, la scurt timp după împlinirea a 13 ani de la transplant, Sonny, ajuns la 69 de ani, s-a trezit în casa sa din Vidalia, Georgia. A băut cafea, a ieșit din casă și s-a îndreptat spre magazia din curte. Acolo, și-a luat viața cu o armă de foc, în același mod ca donatorul său.

După moartea lui Sonny, s-a descoperit că acumulase datorii importante, de aproximativ trei ori mai mari decât valoarea bunurilor pe care le deținea. Situația sa financiară era atât de complicată, încât două persoane au refuzat să se ocupe de succesiune.

Cheryl, care avea 39 de ani la momentul respectiv, a părut să-și continue viața relativ repede. La scurt timp după moartea soțului, a început să publice pe profilul său MySpace fotografii alături de un alt bărbat.