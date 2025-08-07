Traian Băsescu va primi, din nou, locuinţă de la stat. Ce se întâmplă cu indemnizaţiile de fost preşedinte
Traian Băsescu va primi din nou o locuinţă prin Regia Autonomă ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS). Urmează ca Guvernul să adopte mâine, 9 august, o hotărâre în acest sens. Surse Observator transmit că e vorba de o casă situată în zona Zambaccian, pe strada Emile Zola.
La solicitarea presei, reprezentanţii Guvernului au precizat că Secretariatul General al Guvernului a comunicat la nivelul Cabinetului purtătorului de cuvânt al Executivului că, în aplicarea prevederilor legale, fostul preşedinte al României Traian Băsescu a solicitat RA-APPS atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat.
Totodată, fostul preşedinte ar urma să primească, retroactiv, toate indemnizaţiile pe care nu le-a primit din aprilie 2022 şi până în prezent. Îi fuseseră sistate după sentinţa definitivă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a hotărât că Traian Băsescu a fost colaborator al Securităţii.
O lege promulgată de Klaus Iohannis în 2021 stabilea că foştii şefi de stat dovediţi colaboratori ai fostei Securităţi nu mai pot avea acces la beneficii precum locuinţă de la stat, indemnizaţie (75% din salariul de preşedinte) şi pază SPP. Legea a fost votată de Camera Deputaţilor, aşa cum Observator a scris AICI.
Totuşi, în iulie 2025, CCR a stabilit că legea în cauză are elemente de neconstituţionalitate, drept urmare, măsurile luate împotriva lui Traian Băsescu au devenit nule.
Aşa că fostul preşedinte a cerut Administraţiei Prezidenţiale să fie repus în drepturi, după cum relatează Antena 3 CNN.
Într-un răspuns al Administraţiei Prezidenţiale pentru sursa citată se arată că: "Domnul Traian Băsescu, fost Președinte al României în perioadele 2004-2009 și 2009-2014, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor" (...)
Traian Băsescu şi Securitatea
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii l-au declarat pe fostul preşedinte colaborator al Securităţii. Acesta a atacat decizia în instanţă, însă, pe 23 martie 2022, Înalta Curte a stabilit că CNSAS are dreptate. Decizia era definitivă.
Instituţia cu care s-a judecat fostul preşedinte depusese în instanţă dovezi care arătau că Băsescu a dat note informative cu numele de cod "Petrov". De asemenea, la dosar a fost ataşat şi un microfilm trimis de SRI la CNSAS, în 2019.
Fostul şef de stat nu a contestat autenticitatea documentelor, însă a fost nemulţumit de decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ameninţând, la acea vreme, că se va adresa Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO).
